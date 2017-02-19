﻿ Очереди на границе увеличились: выезда в Литву ожидают более 450 фур. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Очереди на границе увеличились: выезда в Литву ожидают более 450 фур

20.02.2017 08:24 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 20 фев — Sputnik. Очереди из грузовиков на белорусско-литовской границе к утру понедельника увеличились, свидетельствуют данные официального сайта Госпогранкомитета Беларуси.

Очереди на границе увеличились: выезда в Литву ожидают более 450 фур
© Sputnik/ Василий Семашко
Погранкомитет назвал причину очередей на границе с Литвой

Согласно информации на 8 часов утра, всего в четырех пунктах пропуска выезда в Евросоюз ожидают 466 фур. Наибольшее их количество — 190 — в "Каменном Логе". В пункте пропуска "Котловка" — 110 большегрузов, в "Привалке" — 95. Меньше всего фур в ПП "Бенякони" — там стоит 71 грузовик.

Очередей из грузовиков на белорусско-польской и белорусско-латвийской границах не наблюдается.

Что касается очередей из легковых автомашин, то с утра понедельника наибольшее их количество находится на границе с Польшей — в пункте пропуска "Брест" (80 автомобилей). В "Брузгах" очереди на выезд из Беларуси ожидают 47 легковых автомобилей.

Ранее ГПК объяснял появление очередей из большегрузов на границе с Литвой тем, что Польша недавно ввела ограничение на провоз топлива, поэтому большинство водителей фур стремятся попасть в Евросоюз через Литву, где таких ограничений нет.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Большое количество грузовых автомашин собралось в "Каменном Логе", а легковых - на границе с Польшей - в пункте пропуска "Брест", где собралось 80 легковушек.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Протестные марши, плач "тунеядцев" и хрустальные люди - все интересное за выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика