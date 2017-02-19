МИНСК, 20 фев — Sputnik. Очереди из грузовиков на белорусско-литовской границе к утру понедельника увеличились, свидетельствуют данные официального сайта Госпогранкомитета Беларуси.



© Sputnik/ Василий Семашко Погранкомитет назвал причину очередей на границе с Литвой

Согласно информации на 8 часов утра, всего в четырех пунктах пропуска выезда в Евросоюз ожидают 466 фур. Наибольшее их количество — 190 — в "Каменном Логе". В пункте пропуска "Котловка" — 110 большегрузов, в "Привалке" — 95. Меньше всего фур в ПП "Бенякони" — там стоит 71 грузовик.

Очередей из грузовиков на белорусско-польской и белорусско-латвийской границах не наблюдается.

Что касается очередей из легковых автомашин, то с утра понедельника наибольшее их количество находится на границе с Польшей — в пункте пропуска "Брест" (80 автомобилей). В "Брузгах" очереди на выезд из Беларуси ожидают 47 легковых автомобилей.

Ранее ГПК объяснял появление очередей из большегрузов на границе с Литвой тем, что Польша недавно ввела ограничение на провоз топлива, поэтому большинство водителей фур стремятся попасть в Евросоюз через Литву, где таких ограничений нет.