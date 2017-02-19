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Суд по делу о резне в ТЦ "Новая Европа" начнется в понедельник в Минске
20.02.2017 08:24 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 фев – Sputnik. Минский городской суд в понедельник 20 февраля начнет рассматривать уголовное дело о кровавой резне в торговом центре "Новая Европа".
© Фото: аккаунт СК Беларуси в Facebook
Трагедия произошла 8 октября прошлого года: 17-летний студент первого курса МИТСО Владислав Казакевич
Судебное заседание начнется в 10:00 и будет проходить в открытом режиме, поскольку обвиняемый ранее был признан вменяемым.
Казакевичу предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 139 (приготовление к убийству двух и более лиц), ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство двух и более лиц), ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений), ч. 1 ст. 339 (хулиганство) Уголовного кодекса Беларуси.
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Судебное разбирательство по данному уголовному делу будет идти в открытом судебном заседании, обвиняемый признан вменяемым.
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