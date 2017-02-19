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Потепление и сильный ветер. Погода в Могилеве на неделю
20.02.2017 09:15 — Новости Общества | Tut.by
С каждым днем весна в Могилеве все ближе. К концу рабочей недели прогнозируют +9°С. Однако будет пасмурно и ветрено. А в воскресенье, по предварительной информации, вернутся легкий мороз и снег.
Сегодня, 20 февраля, будет +3°С, порывы ветра будут достигать 14 м/с.
Во вторник станет еще теплее: днем — +6°С, ночью — +2°С. Сильный порывистый ветер сохранится.
22 февраля ветер утихнет и столбик термометра вернется к нулевой отметке. Прогнозируют мокрый снег.
В четверг, 23 февраля, порывистый ветер вернется. Возможны дождь и мокрый снег. Днем будет +4°С.
В пятницу обещают до +9°С. Однако весенней погоды не будет: прогнозируют дождь и сильный порывистый ветер.
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К концу недели прогнозируют 9 градусов тепла.
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