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Потепление и сильный ветер. Погода в Могилеве на неделю

20.02.2017 09:15 — Новости Общества | Tut.by  
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С каждым днем весна в Могилеве все ближе. К концу рабочей недели прогнозируют +9°С. Однако будет пасмурно и ветрено. А в воскресенье, по предварительной информации, вернутся легкий мороз и снег.


Фото: zastavki.com

Сегодня, 20 февраля, будет +3°С, порывы ветра будут достигать 14 м/с.

Во вторник станет еще теплее: днем — +6°С, ночью — +2°С. Сильный порывистый ветер сохранится.

22 февраля ветер утихнет и столбик термометра вернется к нулевой отметке. Прогнозируют мокрый снег.

В четверг, 23 февраля, порывистый ветер вернется. Возможны дождь и мокрый снег. Днем будет +4°С.

В пятницу обещают до +9°С. Однако весенней погоды не будет: прогнозируют дождь и сильный порывистый ветер.

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Теги: Могилев
 
 
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К концу недели прогнозируют 9 градусов тепла.

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