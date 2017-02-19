﻿ Погода в Гродно и области на неделю: ветрено, дождливо, но тепло. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Погода в Гродно и области на неделю: ветрено, дождливо, но тепло

20.02.2017 09:14 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Последняя зимняя неделя будет дождливой и пасмурной. В понедельник и вторник на большей части территории республики ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 15−18 м/с. Ветрено будет и на Гродненщине. О погоде в регионе сообщает Республиканский гидрометеоцентр.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В понедельник, 20 февраля, будет облачно, вечером возможен дождь. Температура воздуха днем +2…+4 °C. Вечером — +3…+5 °C.

Во вторник, 21 февраля, будет облачно, весь день будет идти дождь. Температура воздуха днем +5…+7°C. Вечером +2…+4°C. Как и в понедельник — сильный ветер.

В среду, 22 февраля, ночью и утром температура будет около нуля. Синоптики обещают сплошную облачность. Возможен дождь и снег.

В четверг, 23 февраля, облачно с прояснениями. Температура воздуха днем составит +3…+5 °C. Ветрено. Синоптики обещают усиление порывов ветра до 15−18 м/с.

В пятницу, 24 февраля, облачно с прояснениями. Днем — небольшой дождь. Станет теплее. Температура воздуха днем прогреется до +7…+9°C.

В выходные в регионе будет облачно с прояснениями. Синоптики обещают, что температура в субботу днем составит +2…+4 °C. Ночью возможен мокрый снег, днем — без осадков.

Погода в Гродно и области.

Pogoda.tut.by — сервис с адаптивным дизайном. Узнавайте прогноз погоды во всех регионах Беларуси на любом устройстве!

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Последняя зимняя неделя будет дождливой и пасмурной. Правда, на выходных обещают прояснения.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Начинается суд над студентом, напавшим на людей в ТЦ "Европа" с бензопилой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика