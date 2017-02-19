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Погода в Гродно и области на неделю: ветрено, дождливо, но тепло
20.02.2017 09:14 — Новости Общества | Tut.by
Последняя зимняя неделя будет дождливой и пасмурной. В понедельник и вторник на большей части территории республики ожидается
В понедельник, 20 февраля, будет облачно, вечером возможен дождь. Температура воздуха днем +2…+4 °C. Вечером — +3…+5 °C.
Во вторник, 21 февраля, будет облачно, весь день будет идти дождь. Температура воздуха днем +5…+7°C. Вечером +2…+4°C. Как и в понедельник — сильный ветер.
В среду, 22 февраля, ночью и утром температура будет около нуля. Синоптики обещают сплошную облачность. Возможен дождь и снег.
В четверг, 23 февраля, облачно с прояснениями. Температура воздуха днем составит +3…+5 °C. Ветрено. Синоптики обещают усиление порывов ветра до 15−18 м/с.
В пятницу, 24 февраля, облачно с прояснениями. Днем — небольшой дождь. Станет теплее. Температура воздуха днем прогреется до +7…+9°C.
В выходные в регионе будет облачно с прояснениями. Синоптики обещают, что температура в субботу днем составит +2…+4 °C. Ночью возможен мокрый снег, днем — без осадков.
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Последняя зимняя неделя будет дождливой и пасмурной. Правда, на выходных обещают прояснения.
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