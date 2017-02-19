Последняя зимняя неделя будет дождливой и пасмурной. В понедельник и вторник на большей части территории республики ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 15−18 м/с. Ветрено будет и на Гродненщине. О погоде в регионе сообщает Республиканский гидрометеоцентр.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В понедельник, 20 февраля, будет облачно, вечером возможен дождь. Температура воздуха днем +2…+4 °C. Вечером — +3…+5 °C.

Во вторник, 21 февраля, будет облачно, весь день будет идти дождь. Температура воздуха днем +5…+7°C. Вечером +2…+4°C. Как и в понедельник — сильный ветер.

В среду, 22 февраля, ночью и утром температура будет около нуля. Синоптики обещают сплошную облачность. Возможен дождь и снег.

В четверг, 23 февраля, облачно с прояснениями. Температура воздуха днем составит +3…+5 °C. Ветрено. Синоптики обещают усиление порывов ветра до 15−18 м/с.

В пятницу, 24 февраля, облачно с прояснениями. Днем — небольшой дождь. Станет теплее. Температура воздуха днем прогреется до +7…+9°C.

В выходные в регионе будет облачно с прояснениями. Синоптики обещают, что температура в субботу днем составит +2…+4 °C. Ночью возможен мокрый снег, днем — без осадков.

Погода в Гродно и области.

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