МИНСК, 20 фев – Sputnik. Понедельник 20 февраля является последним сроком уплаты сбора на финансирование государственных расходов – так называемого налога на "тунеядцев" в Беларуси.



© Sputnik / Мария Амелина Как прошли марши против декрета о "тунеядцах" в областных центрах

Как ранее уточнили в МНС, работа по выявлению "тунеядцев" не прекратится после этой даты. В случае если гражданин получит извещение на уплату сбора на финансирование государственных расходов за 2015 год после 20 февраля 2017 года, срок уплаты сбора для него смещается – не позднее 30 календарных дней со дня вручения извещения.

Неоднозначный декрет

В апреле 2015 года президент Беларуси Александр Лукашенко подписал так называемый декрет "о тунеядцах", в соответствии с которым неработающие и не платящие налогов более полугода трудоспособные жители республики должны ежегодно уплачивать сбор в размере 20 базовых величин (более 200 долларов). Неуплата или неполная уплата сбора влекут за собой штраф или административный арест с обязательным привлечением к общественным работам. Изначально власти предполагали, что в стране окажутся порядка 400 тысяч граждан, которые не работают и не платят налоги.

Некоторые критерии отнесения к "тунеядцам" и слишком общий подход к их определению вызвали критику в обществе, также СМИ стало известно о фактах, когда извещения ошибочно получали лица, не попадающие под действие декрета, например, женщины в декрете, солдаты-срочники. Извещения даже приходили на имя умерших.



© Sputnik / Виктор Толочко Минтруда напомнило рассерженным "тунеядцам" о справедливости

В итоге президент поручил доработать декрет, устранив в нем недостатки. Был уточнен перечень лиц, которые относятся к участвующим в финансировании государственных расходов, и сокращен круг лиц, обязанных компенсировать государству свое неучастие.

Из-за необходимости уточнения перечня лиц, которым надлежало уплатить сбор, с учетом предусмотренных декретом изменений срок направления извещений плательщикам был перенесен с 1 ноября 2016 года на 20 января 2017 года, а срок уплаты сбора — с 1 декабря 2016 на 20 февраля 2017 года.

По данным налоговиков на середину февраля, извещения об уплате налога получили более 470 тысяч граждан, однако заплатили его порядка 10% — почти 46 тысяч граждан.

Впрочем, даже с учетом изменений и обещаний властей индивидуально подойти к проблеме каждого потенциального "тунеядца" и освободить его от сбора при наличии действительно сложной жизненной ситуации, не позволившей уплатить подоходный налог в необходимом размере за 2015 год, критика декрета со стороны части общества не прекратилась.

В середине февраля в Гомеле началось первое для страны судебное разбирательство по гражданскому иску к налоговой инспекции в связи с решением о признании местного жителя "тунеядцем". В суде он попытается доказать, что работа является правом, а не обязанностью граждан, а участие в финансировании госрасходов не сводится лишь к уплате подоходного налога, поскольку такое финансирование, на его взгляд, происходит также посредством уплаты НДС при потреблении товаров и услуг, дорожного сбора, земельного налога и других сборов.

Акции протеста

Отношение жителей Беларуси к налогу "с тунеядцев" по-прежнему неоднозначное. Одни призывают к справедливости и заявляют о своем нежелании платить налоги за кого-то, другие подчеркивают несовершенство механизма выявления "тунеядцев", общие критерии причисления к ним, сложное администрирование сбора и просто право человека выбирать, работать или нет.



© Sputnik/ Вячеслав Шарапов Политолог об акциях против налога с "тунеядцев"

Белорусская оппозиция развернула в стране кампанию по сбору подписей против декрета и готовит акции протеста.

Так, в минувшую пятницу в центре Минска представители части оппозиции провели несанкционированную уличную акцию против налога, на которую собрались, по разным оценкам, 2-2,5 тысячи человек. Акция стала самой многочисленной из проведенных оппозицией за последние годы. Собравшиеся на Октябрьской площади приняли резолюцию, в которой содержались, в частности, требование отменить декрет "о тунеядцах", а также призыв к властям начать переговоры. Если до 17 марта не будут предприняты шаги по выполнению изложенных в резолюции требований, участники акции, согласно документу, оставляют за собой право на дальнейшие "коллективные действия", в том числе на новую акцию протеста в конце марта.

В воскресенье к протесту присоединились регионы: несанкционированные акции прошли в Могилеве и Гомеле, в каждой, по оценке правозащитников и местных СМИ, приняли участие до тысячи человек. Акции поскромнее, по несколько сотен человек, прошли также в Витебске, Гродно и Бресте. Эти акции, по мнению местных оппозиционеров, стали самыми многочисленными за последние годы для этих городов.

Кроме того, представители ряда оппозиционных партий и движений подали в Минский городской исполнительный комитет заявку на проведение 15 марта "Марша нетунеядцев".

Властный десант

В то же время на минувшей неделе руководство администрации президента направилось в регионы страны, где в течение четырех дней провело приемы граждан, разъясняло необходимость принятия декрета и рассматривало жалобы белорусов, пришедших к высоким чиновникам с рассказами о своих трудных жизненных ситуациях и надеждой на освобождение от уплаты сбора.



© Sputnik / Виктор Толочко Кочанова: выезд Администрации президента на места - не пиар

Как заявила глава администрации президента Наталья Кочанова, проведшая выездной прием в Жодино, в стране уже "достаточно много случаев, когда люди обращались (к местным властям с заявлениями о трудной жизненной ситуации – Sputnik) и их освободили от уплаты сбора". "И эта работа будет продолжена, причем более активно", — подчеркнула она.

Кочанова добавила, что власти будут проводить мониторинг реализации декрета, чтобы оценить его эффективность, и "после этого принимать определенные решения". Она пояснила, что еще не завершилось формирование баз данных, они обновляются и уточняются, а потому возможны ошибки при рассылке извещений на уплату сбора.

Глава администрации президента отметила, что в стране остается категория граждан, которые не хотят работать. Однако, по ее словам, декрет не нацелен на то, чтобы заставить кого-то работать – "речь идет о том, что все граждане должны участвовать в софинансировании государственных расходов". Кочанова также обратила внимание на планы правительства по созданию новых рабочих мест в стране.



© Sputnik / Виктор Толочко Президент о тунеядцах: мы этот декрет можем отменить, но не спешите

Между тем в начале февраля президент Лукашенко не исключил, что "декрет о тунеядстве" может быть отменен. "Давайте договоримся так… Давайте поживем. Если мы уж с вами придем к одному непреклонному выводу, что это (декрет – Sputnik) анахронизм и он не нужен, мы его отменим. Не спешите. Может, он еще много чего полезного привнесет в нашу жизнь", – заявил Лукашенко во время пресс-конференции.