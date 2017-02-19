В одном из самых аграрных уголков Беларуси фермеры увлеклись незаконным перемещением плодородного слоя почвы из леса в собственные угодья, сообщает телеканал "СТВ".

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О том, что питательный грунт для овощей собственного огорода можно не покупать, а взять даром из леса, смекнули многие и уже давно. Распаханные опушки в Столинском районе накануне сезона появляются как грибы после дождя. Порой плодородную лесную почву смело копают даже средь бела дня.

В лесу около деревни Плотница на территории Столинского лесхоза инспекторы застали двух мужчин, которые раскопали плодородный слой и уже загрузили землей около 20 мешков, пишет «Медиа-Полесье». Всего они сняли поверхность почвы на площади 40 квадратных метров. Землю они собирались отвезти на свои огороды.

Нарушителей удалось задержать. Теперь им предстоит возместить вред, нанесенный природе, который оценен в 900 рублей штрафа.

Однако в местной природоохране уверены: такие меры браконьеров, как правило, не останавливают. Проблема в одном из самых аграрных уголков Беларуси существует уже не первый год.

«Получается, что самый плодородный слой, хороший, на котором все растет, снимается. И в дальнейшем, если не производить рекультивацию, здесь ничего не вырастет», — сообщил телеканалу СТВ начальник Столинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Геннадий Сыса.