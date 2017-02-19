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Начинается суд над студентом, напавшим на людей в ТЦ "Европа" с бензопилой
20.02.2017 09:08 — Новости Общества | Tut.by
18-летнего Влада экспертиза признала вменяемым, он отдавал отчет своим действиям в момент трагедии 8 октября, когда от рук молодого человека погибла 43-летняя женщина, еще две пострадали. Первокурсника МИТСО обвиняют по ч.2 ст. 139 УК «Убийство с особой жестокостью», ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Заседание начинается в 10 утра. На первый день суда пришли около 20 студентов МИТСО.
— Влад наш одногруппник, но его помним смутно. Сюда пришли, потому что это дело интересно нам с юридической точки зрения, мы же будущие адвокаты, — рассказали TUT.BY студенты.
Потерпевших и родителей обвиняемого пока нет. В коридоре, помимо студентов, много журналистов.
— Я сурдопереводчик, — говорит Юлия, которая находится перед залом суда. — Дочка погибшей Алеся — инвалид по слуху, и я буду помогать девочке. Мы работаем с ней с первого дня, она очень тяжело переживает потерю мамы. Но ее папа молодец, он поддерживает дочку.
Напомним, расследование громкого преступления длилось 4 месяца. А сегодня, 20 февраля, в Минском городском суде начинается открытый процесс над обвиняемым 18-летним Владом. Напомним,
Подростка, которому в момент преступления было 17-лет, задержали очевидцы и передали милиции. Чуть позже стало известно: жестокое нападение на людей первокурсник МИТСО задумал давно,
Правоохранительные органы заявляли, что молодой человек из обеспеченной семьи, его мама и сестра уехали в Германию, отец жил отдельно от сына. В 2014 году подросток проходил лечение в психоневрологическом диспансере.
За несколько дней до начала суда
— Мы прочитали инструкцию к этому препарату. У него очень много побочных эффектов, таких, как сухость слизистых, психоз, депрессия, суицид и много других. Мы пытались отговорить Влада от приема этого лекарства, но он считал, что это его последний шанс вылечиться. Он и сейчас считает, что это очень хороший препарат. Мы стали позже изучать историю этого препарата в других странах. И выяснили, что 10 лет назад против компании-производителя в США было возбуждено более тысячи процессов по поводу самоубийств подростков, принимавших этот препарат. Производитель препарата выплатил пострадавшим около 100 миллионов долларов. После чего разработал инструкцию-вкладыш «черный ящик» специально для США, где указывается чрезвычайная опасность этого препарата и что ни в коем случае его нельзя принимать людям, больным психическими заболеваниями и расстройствами, и принимается препарат только с наблюдения и согласия психиатра. Всей этой информации нет в нашей инструкции, — рассказывали родители.
Сегодня в Минском городском суде будут идти слушания сразу по двум громким преступлениям. За закрытыми дверями рассматривается дело 15-летнего гимназиста Д., напавшего на учительницу с ножом, в соседнем зале — перед судом предстанет 18-летний Влад, который убил 43-летнюю женщину.
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18-летнего Влада экспертиза признала вменяемым, он отдавал отчет своим действиям в момент трагедии 8 октября, когда от рук молодого человека погибла 43-летняя...
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