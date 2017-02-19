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ОНТ и БТ: протесты в Беларуси - из-за недопонимания декрета №3

20.02.2017 09:44 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 фев — Sputnik. Несанкционированные акции против декрета №3 "О предупреждении социального иждивенчества" прошли из-за отсутствия понимания смысла документа, заявили вечером в воскресенье в эфире государственных телеканалов Беларуси.

Акция "Марш рассерженных белорусов" прошла в пятницу в Минске и собрала, по разным оценкам, более тысячи участников — все они выступали за отмену декрета президента №3 "О предупреждении социального иждивенчества". В воскресенье митинги, собравшие меньшее количество участников, чем в столице, состоялись в областных городах республики.

В эфире телеканалов прокомментировали несанкционированные акции. Так, журналисты телеканала ОНТ отметили, что "многие не до конца понимают смысл декрета". Также было сказано, что непонимание и является причиной неприятия или протеста.

Высказались о несанкционированных акциях и в эфире главного телеканала страны — "Беларусь 1".

"Государство много не требует — просто выйти из тени. Всего 20 базовых на год. И не с безработных, как это сейчас пытаются представить так называемые независимые СМИ. А с очень трудоспособных, активных, успешных людей", — отметили в эфире телеканала.

В апреле 2015 года Александр Лукашенко подписал так называемый декрет "о тунеядцах", согласно которому неработающие и не платящие налогов более полугода трудоспособные жители республики должны ежегодно уплачивать сбор в размере 20 базовых величин (более 200 долларов). Неуплата или неполная уплата налога влекут за собой штраф или административный арест с обязательным привлечением к общественным работам.

 
Теги: Минск
 
 
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Государственные телеканалы прокомментировали прошедшие в Беларуси в минувшие пятницу и воскресенье несанкционированные акции протеста.

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