Сувенирную продукцию по оригинальной технологии планирует выпускать частное предприятие в деревне Мазолово Витебского района. Производство разместится в здании бывшей бани. Компания недавно приобрела эту недвижимость на аукционе почти за 13,5 тысячи рублей.

Сувениры будут изготавливать в виде фресок. Технология сочетает древнюю художественную традицию и современные методы нанесения изображений, пояснил коммерческий директор ООО «Фреска АВ» Виталий Патаман. Выглядит она так: готовится керамическая основа, после обработки в печи на нее наносится штукатурка, а затем — картина из каталога производителя.

Компания заказывает специализированное оборудование, ряд технологических решений планирует защитить патентом. Будущих сотрудников обучат ремеслу при приеме на работу. Будет создано до 10 рабочих мест.

Предприятие также планируют выпускать наборы для детского художественного творчества и другую продукцию. На первом этапе, который будет реализован уже в этом году, объем инвестиций составит не менее 40 тысяч рублей.