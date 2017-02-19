﻿ В Витебском районе будут делать сувениры в виде фресок. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Витебском районе будут делать сувениры в виде фресок

20.02.2017 09:48 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Сувенирную продукцию по оригинальной технологии планирует выпускать частное предприятие в деревне Мазолово Витебского района. Производство разместится в здании бывшей бани. Компания недавно приобрела эту недвижимость на аукционе почти за 13,5 тысячи рублей.

Сувениры будут изготавливать в виде фресок. Технология сочетает древнюю художественную традицию и современные методы нанесения изображений, пояснил коммерческий директор ООО «Фреска АВ» Виталий Патаман. Выглядит она так: готовится керамическая основа, после обработки в печи на нее наносится штукатурка, а затем — картина из каталога производителя.

Компания заказывает специализированное оборудование, ряд технологических решений планирует защитить патентом. Будущих сотрудников обучат ремеслу при приеме на работу. Будет создано до 10 рабочих мест.

Предприятие также планируют выпускать наборы для детского художественного творчества и другую продукцию. На первом этапе, который будет реализован уже в этом году, объем инвестиций составит не менее 40 тысяч рублей.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Технология сочетает древнюю художественную традицию и современные методы нанесения изображений.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Весне - дорогу. Погода в Гомеле на неделе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика