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Весне - дорогу. Погода в Гомеле на неделе
20.02.2017 09:47 — Новости Общества | Tut.by
Похоже, зима теряет свои позиции. С понедельника по пятницу температура воздуха будет стремительно расти. Обещают даже плюс 11 °C.
Во вторник днем ожидается плюс 5 °C и небольшой дождь. В четверг еще теплее, но также пасмурно и сыро. Абсолютный рекорд погода намерена поставить в пятницу. В последний рабочий день недели рассеются тучи, выглянет солнце, а температура воздуха поднимется до плюс 11 °C.
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Абсолютный рекорд погода намерена поставить в пятницу. В последний рабочий день недели рассеются тучи, выглянет солнце.
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