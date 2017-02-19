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Весне - дорогу. Погода в Гомеле на неделе

20.02.2017 09:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Похоже, зима теряет свои позиции. С понедельника по пятницу температура воздуха будет стремительно расти. Обещают даже плюс 11 °C.


Во вторник днем ожидается плюс 5 °C и небольшой дождь. В четверг еще теплее, но также пасмурно и сыро. Абсолютный рекорд погода намерена поставить в пятницу. В последний рабочий день недели рассеются тучи, выглянет солнце, а температура воздуха поднимется до плюс 11 °C.

 
 
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Абсолютный рекорд погода намерена поставить в пятницу. В последний рабочий день недели рассеются тучи, выглянет солнце.

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