Похоже, зима теряет свои позиции. С понедельника по пятницу температура воздуха будет стремительно расти. Обещают даже плюс 11 °C.





Во вторник днем ожидается плюс 5 °C и небольшой дождь. В четверг еще теплее, но также пасмурно и сыро. Абсолютный рекорд погода намерена поставить в пятницу. В последний рабочий день недели рассеются тучи, выглянет солнце, а температура воздуха поднимется до плюс 11 °C.