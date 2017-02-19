В 2017 году будет выполнена модернизация и совершенствование существующей в райцентре спортивной инфраструктуры. Ее планируют сделать более востребованной и привлекательной для местных жителей.

— Сейчас в Ветке функционирует хорошая спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва с отделениями бокса, легкой атлетики, футбола, есть хороший тренажерный зал. Во время модернизации планируется оборудовать дополнительно зал аэробики, сделаем более функциональным стадион. Кроме того, в райцентре появятся уличные спортивные объекты, востребованные молодежью: площадки для воркаута, уличного футбола, волейбола, баскетбола спортивные городки, — рассказал начальник управления спорта и туризма Гомельского облисполкома Денис Езерский.

Уже начат косметический ремонт СДЮШОР. Во время модернизации отреставрируют кровлю и фасад здания, благоустроят стадион, спортивный городок, закупят необходимый спортинвентарь. На мероприятия по модернизации направят 400 тыс. рублей.

В Ветковской специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва работают 24 учебные группы, в которых занимаются около 300 учащихся, что составляет около 15% от числа учащихся общеобразовательных школ района. Отделения Ветковской СДЮШОР работают и в сельских населенных пунктах района, в них занимаются около 10% учащихся из сельской местности. Материально-техническую базу Ветковского района для занятий физической культурой и спортом составляет один стадион, 14 спортзалов, 20 приспособленных помещений для занятий спортом, один плавательный мини-бассейн и 68 спортивных площадок.