В Минске начинается суд над студентом, устроившем резню бензопилой в прошлом году. 17-летний юноша в октябре прошлого года устроил кровавую резню в столичном торговом центре. Одна женщина погибла, еще две были ранены. Корреспондент телеканала «МИР 24» Андрей Алексеенко вспомнил подробности трагедии.

Это был обычный субботний вечер. Люди пришли в торговый центр за покупками и будто попали в настоящий триллер. Суета, крики. Многие бросились к выходу.

В торговый центр вошел обычный парень. В руках нес бензопилу, на плече - чехол от гитары. В нем, как потом выяснилось, находился топор.

«Он заведенной бензопилой причинил телесные повреждения девушке, несовместимые с жизнью. Она скончалась, к сожалению. После чего расстегнул чехол, достал оттуда топор и начал угрожать гражданам», - рассказал начальник ГУВД Мингорисполкома Александр Барсуков.

После молодой человек нанес два удара топором покупательнице. Она очнулась только в больнице. Затем юноша ранил уборщицу: женщина пыталась остановить подростка.

Люди среагировали не сразу, потому первый звонок в дежурную часть поступил только спустя семь минут. Через минуту прибыл первый наряд. Подростку с бензопилой уже пытались помешать продавцы. Иначе жертв могло быть намного больше.

«Он сам об этом говорит, что ему не удалось совершить большего, потому что его постоянно преследовали. Он вынужден был обороняться от преследовавших его людей, которые пытались его задержать», - отметил первый заместитель председателя Следственного комитета Беларуси Алексей Волков.

Кровавая драма длилась 11 минут, которые всколыхнули всю спокойную Беларусь.

Судебное заседание должно начаться менее чем через час.