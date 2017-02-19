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Резня бензопилой в Минске: за дело взялись судьи
20.02.2017 09:26 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
В Минске начинается суд над студентом, устроившем резню бензопилой в прошлом году. 17-летний юноша в октябре прошлого года устроил
Это был обычный субботний вечер. Люди пришли в торговый центр за покупками и будто попали в настоящий триллер. Суета, крики. Многие бросились к выходу.
В торговый центр вошел обычный парень. В руках нес бензопилу, на плече - чехол от гитары. В нем, как потом выяснилось, находился топор.
«Он заведенной бензопилой причинил телесные повреждения девушке, несовместимые с жизнью. Она скончалась, к сожалению. После чего расстегнул чехол, достал оттуда топор и начал угрожать гражданам», - рассказал начальник ГУВД Мингорисполкома Александр Барсуков.
После молодой человек нанес два удара топором покупательнице. Она очнулась только в больнице. Затем юноша ранил уборщицу: женщина пыталась остановить подростка.
Люди среагировали не сразу, потому первый звонок в дежурную часть поступил только спустя семь минут. Через минуту прибыл первый наряд. Подростку с бензопилой уже пытались помешать продавцы. Иначе жертв могло быть намного больше.
«Он сам об этом говорит, что ему не удалось совершить большего, потому что его постоянно преследовали. Он вынужден был обороняться от преследовавших его людей, которые пытались его задержать», - отметил первый заместитель председателя Следственного комитета Беларуси Алексей Волков.
Судебное заседание должно начаться менее чем через час.
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