На этой неделе в Беларуси ожидается неустойчивая ветреная с осадками погода. Температурный фон будет удерживаться выше климатической нормы и вполне соответствовать мартовским значениям, рассказала заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии Светлана Рыбакова.



Фото: Reuters

Во вторник, 21 февраля, под влиянием активных атмосферных фронтов атлантического циклона, который будет смещаться по северу Европы, во многих районах нашей страны пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя, более интенсивные осадки ожидаются ночью по Витебской области. Ночью и утром на большей части территории, днем по юго-западу республики ожидается сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью -1, +4°С, максимальная днем +2 +8°С.

В среду, 22 февраля, на территорию нашей страны начнет поступать воздушная масса со Скандинавии, на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные осадки (снег, мокрый снег, днем по западу переходящий в дождь), слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Днем по западу страны сохранится порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью -4, +2°С, по Витебской области при прояснениях воздух охладится до -6°С; максимальная днем -2, +4°С, по юго-западу до +6°С.

В четверг, 23 февраля, очередная система фронтальных разделов вызовет во многих районах страны осадки (дождь, мокрый снег), ночью и утром слабый гололед. На большей части территории страны вновь ожидается сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью составит от -4°С по северо-востоку до +4°С по юго-западу страны, максимальная днем 0, +6°С.

В пятницу, 24 февраля, сохранится неустойчивая теплая погода. На большей части территории республики пройдут осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах ожидается слабый туман, гололед. Температура воздуха минимальная ночью -3, +4°С, максимальная температура днем +1 +7°С, по югу страны она повысится до +8 +10°С.

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