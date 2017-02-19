МИНСК, 20 фев — Sputnik. Американская эротическая мелодрама "На 50 оттенков темнее" вторую неделю остается лидером белорусского кинопроката, сообщили Sputnik в столичном УП "Киновидеопрокат".

Лента "На 50 оттенков темнее" вышла в прокат 9 февраля и сразу стала лидером по сборам в Беларуси с начала этого года. Несмотря на негативные отзывы критиков, "На пятьдесят оттенков темнее" остаются лидером проката.

По данным столичной сети госкинотеатров, на минувшей неделе "На 50 оттенков темнее" посмотрели почти 17,5 тысяч человек, которые принесли ленте 93,5 тысячи рублей. На втором месте — боевик "Джон Уик 2" (41,9 тысячи рублей), на третьем — российская комедия "Гуляй, Вася" (41,7 тысячи рублей).

Четвертую строчку минского проката занимает "Обитель зла: последняя глава" и 32,4 тысячи рублей. На пятом месте — "Лего фильм: Бэтмен" и 23,3 тысячи.

В ближайший четверг, 23 февраля, в прокат выйдут сразу несколько лент, которые поборются за лидерские позиции по кассовым сборам. Так, состоятся премьеры американского мультфильма "Зверопой", британского боевика "Автобан", российской фантастики "Защитники" и байопика о Жаклин Кеннеди "Джеки".