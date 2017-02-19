﻿ Суд по делу о резне в ТЦ "Новая Европа": Казакевич признал вину. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Суд по делу о резне в ТЦ "Новая Европа": Казакевич признал вину

20.02.2017 11:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 20 фев — Sputnik. Государственный обвинитель огласил обвинение Владиславу Казакевичу, который обвиняется в кровавой резне в ТЦ "Новая Европа", передает корреспондент Sputnik в понедельник из зала Минского городского суда.

Обвиняемый Казакевич признал вину полностью.

Согласно обвинению, у Казакевича отсутствовали друзья и близкие связи, с 15 лет он проживал отдельно, самостоятельно вел хозяйство, отличался повышенным самоанализом, упрямством, пренебрежением к моральным устоям, неоднократно устраивал показательные попытки суицида.

Зачитывая обвинение, прокурор отметил, что Казакевич разработал план по убийству большого количества людей с особой жестокостью. Он подготовился к убийству своих сокурсников, используя повод его отчисления с первого курса МИТСО за систематические прогулы.

 

Последует

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИНСК, 20 фев — Sputnik. Государственный обвинитель огласил обвинение Владиславу Казакевичу, который обвиняется в кровавой резне в ТЦ "Новая Европа", передает...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Витебском районе будут делать сувениры в виде фресок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика