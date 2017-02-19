МИНСК, 20 фев — Sputnik. Государственный обвинитель огласил обвинение Владиславу Казакевичу, который обвиняется в кровавой резне в ТЦ "Новая Европа", передает корреспондент Sputnik в понедельник из зала Минского городского суда.

Обвиняемый Казакевич признал вину полностью.

Согласно обвинению, у Казакевича отсутствовали друзья и близкие связи, с 15 лет он проживал отдельно, самостоятельно вел хозяйство, отличался повышенным самоанализом, упрямством, пренебрежением к моральным устоям, неоднократно устраивал показательные попытки суицида.

Зачитывая обвинение, прокурор отметил, что Казакевич разработал план по убийству большого количества людей с особой жестокостью. Он подготовился к убийству своих сокурсников, используя повод его отчисления с первого курса МИТСО за систематические прогулы.

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