МИНСК, 20 фев – Sputnik. Западные СМИ и власти находятся в ужасе от того, что в информационном поле появляется другое мнение, заявила в интервью телеканалу НТВ главный редактор Sputnik и RT Маргарита Симоньян.



© REUTERS Kevin Lamarque Трамп: в стране бардак, не верьте фейковым новостям ведущих СМИ

Передача "Поздняков" выйдет в эфир НТВ в ночь с понедельника на вторник. Среди заявленных в беседе тем – отношение главреда RT и Sputnik к созданию "центров противодействия российской пропаганде".

Противодействие Sputnik и RT

"Они в ужасе от того, что впервые в жизни они столкнулись с тем, что где-то в информационном поле появилось другое мнение. Они же все эти годы пропагандировали демократию и свободу слова, ни разу не столкнувшись с тем, что такое демократия и свобода слова. Хорошо говорить о демократии и свободе слова, если все, кому дают слово, с тобой согласны… А теперь вдруг появились мы, то есть появилось какое-то другое, одиннадцатое слово, которое звучит совсем не так, как-то слово, которое повторяют 10 человек, и они от этого в ужасе, они не знают, что с этим делать", – отметила Симоньян.

По словам главреда Sputnik, на Западе создают центры противодействия российской пропаганде, "туда кучу денег отправляют, пытаются, значит, учить журналистов, как не быть такими, как мы, а быть такими, как не мы".

Как отметила Симоньян, Запад пытается законодательно ограничивать вещание RT "и вообще нашу деятельность", а также пытаются надавить на Google, "чтобы только нам не дали нормально работать в информационном поле, потому что они вдруг столкнулись с тем, что такое настоящая свобода слова".

"И они поняли, что это ужасно, это очень опасно и совершенно они к этому не готовы и с этим не согласны. Но признаться же в этом нельзя", – добавила Симоньян. Медименджер задалась вопросом, что что такое свобода слова?

"То есть вы пытаетесь вернуться к ситуации, где вы все говорите одно и то же. Тогда в чем заключается та самая свобода слова, которую вы пропагандируете? Вот эта свобода – говорить одно и то же", – высказалась Симоньян.

О Трампе и Fake news

Главный редактор телеканала и международного информагентства согласна с мнением 45-го президента США Дональда Трампа о неутешительном положении современной журналистики – сам президент неоднократно использовал термин "fake news" (поддельные новости – Sputnik).

"Я внимательно смотрела пресс-конференцию Трампа, и это тот редкий случай, когда я просто некоторые вещи слово в слово могла бы повторить за новоизбранным президентом США… То, что он говорил о своей прессе… Я вот это повторила бы за ним и подписываюсь под каждым словом, что это же просто какое-то позорище – то, во что превратилась в последнее время англоязычная, да и вообще западная журналистика", – отметила Симоньян.

По словам главного редактора, западные СМИ "предали в секунду собственные принципы, которые они так долго пропагандировали, пестовали, навязывали всему миру".

"Они же бесконечно, оголтело просто врут. Они входят в заговор с собственными спецслужбами, хотя журналисты, вроде бы, должны так настороженно относиться к информации спецслужб", – добавила Симоньян.

Она напомнила, что четверть пресс-конференции Трампа была посвящена его жалобам на то, что он не может разговаривать с лидерами государств нормально, потому что спецслужбы, которые должны обеспечивать конфиденциальность этих секретных разговоров, тут же все "сливают" в прессу.

"То, что происходит между нашими странами (Россией и США – Sputnik) и между, скажем, нашим миром и тем миром, это во многом абсолютно так и есть. Это просто невежество, неинформированность… Иногда в это невозможно поверить, до какой степени люди не знают ничего ни о чем. Примеров этому тонны. Мы каждый раз, когда смотрим на какую-нибудь бумажку, которую заслушали в Конгрессе, подписали и приняли, у нас волосы дыбом", – заключила Симоньян.