МИНСК, 20 фев — Sputnik. Государственный обвинитель огласил обвинение Владиславу Казакевичу, который обвиняется в кровавой резне в ТЦ "Новая Европа", передает корреспондент Sputnik в понедельник из зала Минского городского суда.

Обвиняемый Казакевич признал вину полностью.



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Согласно обвинению, у Казакевича отсутствовали друзья и близкие связи, с 15 лет он проживал отдельно, самостоятельно вел хозяйство, отличался повышенным самоанализом, упрямством, пренебрежением к моральным устоям, неоднократно устраивал показательные попытки суицида.

Зачитывая обвинение, прокурор отметил, что Казакевич разработал план по убийству большого количества людей с особой жестокостью. Он подготовился к убийству своих сокурсников , используя повод его отчисления с первого курса МИТСО за систематические прогулы.

В первый раз слетела цепь

По словам прокурора, Казакевич купил бензопилу и топор-кувалду, балаклаву, защитные очки, наушники, чтобы не слышать работающую пилу, а также защитную куртку.



© Sputnik / Виктор Толочко Гособвинитель по делу Казакевича

Кроме этого, по словам прокурора, он читал литературу о массовых убийствах и в том числе с использованием бензопилы. Гособвинитель отметил, что обвиняемый выпил 150 граммов водки и пришел в МИТСО, поднялся на шестой этаж в туалет, завел пилу и намеревался зайти в лекционную аудитории, в которой находились около 170 человек.

Он не смог привести в исполнение свой преступный замысел по независящим от него причинам — когда выходил из туалета, то задел пилой стену и с будущего орудия убийства слетела цепь.

Резня в ТЦ

"Казакевич не отказался от задуманного и внес корректировки в свой преступный план, решив провести массовое убийство в ТЦ "Европа". Выпив 150 граммов водки для подавления волнения, он пришел в ТЦ, одел защитную куртку, балаклаву, очки, наушники, завел пилу. Нанес Александронец два удара пилой и потом топором-кувалдой нанес три удара в область лица, от чего она умерла", — сказал прокурор.



© Sputnik / Виктор Толочко Обвиняемый Казакевич в зале суда

Потом, по словам гособвинителя, обвиняемый подошел к ничего не подозревавшей женщине, которая пила за столиком кофе, и нанес ей два удара по верхней части туловища топором-кувалдой. Далее он проследовал по торговому залу, ему повстречалась еще одна женщина, которой он попытался нанести удар по голове, но она увернулась и получила удар по руке, сказал прокурор. После того, как женщина убежала, Казакевич продолжил движение по залу с целью убийства новых жертв, но был задержан сотрудниками центра и посетителями.



© Фото: аккаунт СК Беларуси в Facebook СК сообщил подробности дела о кровавой резне в ТЦ "Европа"

Прокурор предложил сначала допросить обвиняемого, потерпевших, свидетелей, среди которых родители обвиняемого, сократить список свидетелей, рассмотреть письменные материалы и доказательства уголовного дела, если понадобится, вызвать дополнительных свидетелей. Стороны согласились с таким планом.

Трагедия в ТЦ произошла воскресным вечером 8 октября 2016 года , тогда 17-летний бывший студент первого курса МИТСО Владислав Казакевич с бензопилой и топором напал на женщин, в результате полученных травм одна из них погибла и еще две получили ранения.

После проведенной психиатрической экспертизы Казакевич был признан вменяемым. Ему предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 139 (приготовление к убийству двух и более лиц), ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство двух и более лиц), ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений), ч. 1 ст. 339 (хулиганство) Уголовного кодекса Беларуси.