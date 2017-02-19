|
Лукашенко проведет эту неделю в Сочи
20.02.2017 12:15 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 фев – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко текущую неделю проведет в Сочи, сообщило в понедельник
"Эту неделю глава государства Александр Лукашенко проведет в Сочи", — говорится в сообщении.
Подробностей поездки белорусского лидера в РФ не приводится.
Ранее белорусский президент неоднократно проводил в Сочи встречи, в том числе неформальные, с руководством России.
В феврале Лукашенко обвинил Москву в осложнении российско-белорусских отношений, заявил о якобы нарушении Россией договор в экономической сфере. В Кремле это назвали некорректными, добавив, что спорные вопросы, включая коммерческие, Москва и Минск должны решать спокойно, путем деловых переговоров.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подробностей поездки белорусского лидера в РФ не приводится; ранее белорусский президент неоднократно проводил в Сочи встречи, в том числе неформальные, с...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии