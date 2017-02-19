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Лукашенко проведет эту неделю в Сочи

20.02.2017 12:15 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 фев – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко текущую неделю проведет в Сочи, сообщило в понедельник БелТА.

"Эту неделю глава государства Александр Лукашенко проведет в Сочи", — говорится в сообщении. 

Подробностей поездки белорусского лидера в РФ не приводится.

Ранее белорусский президент неоднократно проводил в Сочи встречи, в том числе неформальные, с руководством России.

В феврале Лукашенко обвинил Москву в осложнении российско-белорусских отношений, заявил о якобы нарушении Россией договор в экономической сфере. В Кремле это назвали некорректными, добавив, что спорные вопросы, включая коммерческие, Москва и Минск должны решать спокойно, путем деловых переговоров.

 
Теги: Минск
 
 
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Подробностей поездки белорусского лидера в РФ не приводится; ранее белорусский президент неоднократно проводил в Сочи встречи, в том числе неформальные, с...

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