МИНСК, 20 фев – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко текущую неделю проведет в Сочи, сообщило в понедельник БелТА .

"Эту неделю глава государства Александр Лукашенко проведет в Сочи", — говорится в сообщении.

Подробностей поездки белорусского лидера в РФ не приводится.

Ранее белорусский президент неоднократно проводил в Сочи встречи, в том числе неформальные, с руководством России.

В феврале Лукашенко обвинил Москву в осложнении российско-белорусских отношений, заявил о якобы нарушении Россией договор в экономической сфере. В Кремле это назвали некорректными, добавив, что спорные вопросы, включая коммерческие, Москва и Минск должны решать спокойно, путем деловых переговоров.