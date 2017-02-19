МИНСК, 20 фев – Sputnik. Телефонный аппарат, принадлежавший Адольфу Гитлеру, был продан на аукционе в США за 243 тысячи долларов, сообщил аукционный дом Alexander Historical Auctions.

Стартовая цена лота составляла 100 тысяч.

Аппарат Siemens c гравировкой Гитлеру подарил вермахт. В 1945 году телефон нашли советские солдаты в бункере в Берлине, аппарат передали офицеру из Великобритании, его семья хранила телефон более 70 лет.

Аукционный дом перед продажей называл лот самым разрушительным "оружием", которое лишило жизни миллионы человек.