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Минский «подросток с бензопилой» признал вину в суде

20.02.2017 12:33 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Молодой человек, которого обвиняют в нападении с бензопилой и топором на работников и посетителей одного из торговых центров в Минске, полностью признал свою вину в ходе судебного заседания в понедельник. Об этом передает РИА «Новости».

«Вину признаю полностью», - заявил обвиняемый Владислав Казакевич на слушании в Минском городском суде.

Отметим, что уголовное дело несовершеннолетнего жителя белорусской столицы, напавшего с бензопилой на сотрудников и посетителей минского супермаркета, поступило в суд в конце декабря.

По данным следствия, вечером 8 октября прошлого года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в торговый центр «Новая Европа» с заведенной бензопилой. Вначале он напал на одну из женщин, которая смогла убежать от Казакевича. Однако подросток не успокоился и с помощью бензопилы и топора-кувалды убил женщину 1973 года рождения. Кроме того, несовершеннолетний преступник причинил телесные повреждения двум другим посетительницам торгового центра. Через некоторое время он был задержан работниками и посетителями торгового центра, а также сотрудниками милиции, которые незамедлителоьно прибыли на место происшествия.

Невесты халифата
 
Теги: Минск
 
 
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В понедельник в Минском городском суде начались слушания над Владиславом Казакевичем, который в октябре прошлого года устроил резню в одном из торговых центров...

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