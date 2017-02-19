Молодой человек, которого обвиняют в нападении с бензопилой и топором на работников и посетителей одного из торговых центров в Минске, полностью признал свою вину в ходе судебного заседания в понедельник. Об этом передает РИА «Новости» .

«Вину признаю полностью», - заявил обвиняемый Владислав Казакевич на слушании в Минском городском суде.

Отметим, что уголовное дело несовершеннолетнего жителя белорусской столицы, напавшего с бензопилой на сотрудников и посетителей минского супермаркета, поступило в суд в конце декабря.