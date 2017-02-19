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Минский «подросток с бензопилой» признал вину в суде
20.02.2017 12:33 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Молодой человек, которого обвиняют в нападении с бензопилой и топором на работников и посетителей одного из торговых центров в Минске, полностью признал свою вину в ходе судебного заседания в понедельник. Об этом передает
Отметим, что уголовное дело несовершеннолетнего жителя белорусской столицы, напавшего с бензопилой на сотрудников и посетителей минского супермаркета, поступило в суд в конце декабря.
По данным следствия, вечером 8 октября прошлого года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в торговый центр «Новая Европа»
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