Решением администрации Октябрьского района Гродно создана рабочая группа по наведению порядка на улицах Антонова и Полиграфистов, которые являются самыми проблемными в плане несанкционированной торговли, сообщает «Гродненская правда».



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— Сотрудниками администрации оказывают содействие представители отдела внутренних дел, налоговой инспекции, УЖРЭП Октябрьского района, — рассказывает начальник отдела организационно-кадровой работы Лариса Борисова. — Приглашаем в рейды специалистов центра гигиены и эпидемиологии, поскольку подобная торговля ведется без соблюдения элементарных санитарных норм, товарами сомнительного происхождения и качества. Ставим цель разъяснить людям, что они совершают административные правонарушения, за которыми следует предупреждение, а затем штраф до трех базовых величин.

На улице Полиграфистов при виде милиционеров торгующие мгновенно сворачивают свои выкладки товара и «растворяются» в потоке посетителей рынка. А вот на улице Антонова никто не покидает свои места. Именно от жителей этой улицы, по словам сотрудников районной администрации, поступает больше всего звонков на прямые линии. Жильцы домов жалуются на постоянную антисанитарию, шум, на то, что торговцы раскладывают свой товар на земле непосредственно под окнами жилых домов с раннего утра. В отличие от улицы Полиграфистов, на улице Антонова идет продуктовый торг. Чего тут только не продают: соленья-варенья, отварную свеклу, грибы в банках и сушеные, сельдь в банках российского производства, травяные сборы… А еще предлагают копчености, соленое сало, ливер. Конечно, торг есть тогда, когда есть покупатель. Увы, некоторые гродненцы, игнорируя элементарные правила безопасности, приобретают продукты сомнительного качества. В первую очередь с заботой о здоровье людей и проводит рейды администрация Октябрьского района.

На улице Антонова расположен мини-рынок ЗАО «ГродноТоргСервис», где имеется 120 торговых мест. Пенсионерам места предоставляются бесплатно, остальным всего за 1,61 рубля. Но желающих здесь торговать — единицы, так как на мини-рынке нельзя продавать продукты собственного производства без подтверждающих безопасность документов. А вот все выращенное на даче или приусадебном участке, овощи и фрукты можно. Вот почему мини-рынок для некоторых продавцов непривлекателен.

Борьба с несанкционированной торговлей продолжается и на мини-рынке обувной фабрики «Неман». Здесь оборудовано достаточно мест под крытым навесом на территории мини-рынка, но часть торговцев располагается прямо у входа. Раскладывают свой товар на ящиках, а то и на картонках на асфальте. При этом цены за пределами мини-рынка ничуть не ниже, чем на нем.

А вот на мини-рынке «Фолюш» его хозяева установили за его пределами несколько крытых навесов с оборудованными торговыми местами. Таким образом решили проблему несанкционированной торговли. На мини-рынке около универсама «Брест», который принадлежит ЗАО «ГродноТоргСервис», сотрудники совместно с милицией строго следят за порядком и несанкционированная торговля там прекращена.