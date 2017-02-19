В год 950-летия столицы в каждом районе сделают новые большие цветочные композиции, а также поработают с ландшафтом. Где именно все это появится, сообщает БЕЛТА .



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Директор «Минскзеленстроя» Игорь Кушнеревич рассказал, что большие цветочные панно появятся по проспекту Пушкина на откосе у гостиницы «Орбита», на Игуменском тракте и пересечении улицы Маяковского с Аранской, на Логойском тракте, по проспекту Независимости, на откосе по улице Ванеева и на пересечении Запорожской и Аннаева, по проспекту Партизанскому напротив гостиницы «Турист», на улицах Казинца и Толстого, около центрального офиса Беларусбанка, на откосе по проспекту Машерова и у городской Ратуши.

Предполагается дополнительно установить малые архитектурные формы, в частности, у здания городской Ратуши и у Дворца спорта. Проспект Победителей украсят вертикальные конструкции с цветочными кашпо, а на участке от улицы Мельникайте до проспекта Машерова на осветительных мачтах разместят подвесные чаши.

Будут обновлены конструкции надписи «Квiтней, Беларусь» на транспортной развязке Победителей — Орловской, цветники на въезде в город, разработано проектное решение нового цветочного панно в сквере Старостинская Слобода. Всего в 2017 году планируется высадить более 1 млн 870 тыс. цветов.

Кроме того, для озеленения города планируется посадить 14 тысяч деревьев и 47 тысяч кустарников, весной продолжится посадка аллей, в частности к 100-летию Минского городского Совета депутатов.