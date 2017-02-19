﻿ От Ванеева до Ратуши. Где в Минске появятся большие цветочные композиции. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

От Ванеева до Ратуши. Где в Минске появятся большие цветочные композиции

20.02.2017 13:39 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В год 950-летия столицы в каждом районе сделают новые большие цветочные композиции, а также поработают с ландшафтом. Где именно все это появится, сообщает БЕЛТА.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Директор «Минскзеленстроя» Игорь Кушнеревич рассказал, что большие цветочные панно появятся по проспекту Пушкина на откосе у гостиницы «Орбита», на Игуменском тракте и пересечении улицы Маяковского с Аранской, на Логойском тракте, по проспекту Независимости, на откосе по улице Ванеева и на пересечении Запорожской и Аннаева, по проспекту Партизанскому напротив гостиницы «Турист», на улицах Казинца и Толстого, около центрального офиса Беларусбанка, на откосе по проспекту Машерова и у городской Ратуши.

Предполагается дополнительно установить малые архитектурные формы, в частности, у здания городской Ратуши и у Дворца спорта. Проспект Победителей украсят вертикальные конструкции с цветочными кашпо, а на участке от улицы Мельникайте до проспекта Машерова на осветительных мачтах разместят подвесные чаши.

Будут обновлены конструкции надписи «Квiтней, Беларусь» на транспортной развязке Победителей — Орловской, цветники на въезде в город, разработано проектное решение нового цветочного панно в сквере Старостинская Слобода. Всего в 2017 году планируется высадить более 1 млн 870 тыс. цветов.

Кроме того, для озеленения города планируется посадить 14 тысяч деревьев и 47 тысяч кустарников, весной продолжится посадка аллей, в частности к 100-летию Минского городского Совета депутатов.

 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В "Минскзеленстрое" рассказали, как украсят город в юбилейный год.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Нелегальную торговлю около Скидельского рынка пытаются победить штрафами и предупреждениями
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика