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Минскому убийце с бензопилой грозит 15 лет тюрьмы
20.02.2017 13:40 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
«Мясник» из Минска на скамье подсудимых. В октябре 2016 года молодой человек
Разбирательство проходит в открытом режиме, но без телекамер. Журналистам разрешили снять только начало процесса. В зале суда нет свободных мест. Пришли около ста человек. Родственники, близкие потерпевших и студенты, которые учились с обвиняемым. В зале присутствует и сурдопереводчик для дочери погибшей в торговом центре женщины, девочка - инвалид по слуху. Мама убитой женщины выставила иск о компенсации морального вреда в 33 тысячи долларов. Муж требует максимальный срок для подростка с бензопилой.
Обвиняемый - за решеткой. Наголо острижен, спокоен, смотрит в объективы камер. Ему не грозят ни смертная казнь, ни пожизненное заключение. Ведь 18 ему исполнилось только в декабре. Окончательный вердикт вынесет суд.
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Высшая мера ему не страшна, поскольку в момент преступления ему еще не было 18 лет.
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