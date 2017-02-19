«Мясник» из Минска на скамье подсудимых. В октябре 2016 года молодой человек напал с бензопилой и топором на посетителей торгового центра. Как проходит судебный процесс и как ведет себя обвиняемый – рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Андрей Алексеенко.

Разбирательство проходит в открытом режиме, но без телекамер. Журналистам разрешили снять только начало процесса. В зале суда нет свободных мест. Пришли около ста человек. Родственники, близкие потерпевших и студенты, которые учились с обвиняемым. В зале присутствует и сурдопереводчик для дочери погибшей в торговом центре женщины, девочка - инвалид по слуху. Мама убитой женщины выставила иск о компенсации морального вреда в 33 тысячи долларов. Муж требует максимальный срок для подростка с бензопилой.

«Максимальный срок. За такое преступление предусмотрено наказание от 12 до 15 лет. Пусть 15 лет ему и дадут. Хотя за такие вещи этого недостаточно», - говорит муж погибшей Александр Александронец.

Обвиняемый - за решеткой. Наголо острижен, спокоен, смотрит в объективы камер. Ему не грозят ни смертная казнь, ни пожизненное заключение. Ведь 18 ему исполнилось только в декабре. Окончательный вердикт вынесет суд.