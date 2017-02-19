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В Витебске в апреле собираются открыть синагогу
20.02.2017 13:53 — Новости Общества | Tut.by
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Двухэтажную синагогу построили по современному проекту. В ней будут большой молитвенный зал, холл, учебные классы, библиотека, административные и хозяйственные помещения, детские комнаты. Отличительной особенностью станет миква — специальный ритуальный бассейн.
«Такая синагога — с миквой — в нашем регионе будет одна», — сообщил TUT.BY председатель Витебской ортодоксальной иудейской общины Леонид Томчин.
Фундамент
Сейчас здание храма готово, уже идут внутренние отделочные работы и благоустройство территории. В помещениях также необходимо установить оборудование и мебель.
Синагогу на Грибоедова строят на пожертвования. Подробнее о благотворительной помощи можно узнать
Это будет первая синагога в Витебске за последние 100 лет: после революции их уже не возводили. Сейчас
На улице Грибоедова (на ее пересечении с Кутузова) в до- и послереволюционное время действовал иудейский молитвенный дом. Он размещался в одноэтажном каменном здании, которое не сохранилось.
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Ожидается, что первое богослужение здесь пройдет в этом году на Песах - так называется еврейская Пасха. Праздник выпадает на 11−17 апреля.
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