В старом витебском районе , на улице Грибоедова, почти достроили синагогу — такой культовый объект появился в городе впервые за последние сто лет. Ожидается, что первое богослужение здесь пройдет в этом году на Песах — так называется еврейская Пасха. Праздник выпадает на 11−17 апреля.



Фото: Игорь Матвеев

Двухэтажную синагогу построили по современному проекту. В ней будут большой молитвенный зал, холл, учебные классы, библиотека, административные и хозяйственные помещения, детские комнаты. Отличительной особенностью станет миква — специальный ритуальный бассейн.

«Такая синагога — с миквой — в нашем регионе будет одна», — сообщил TUT.BY председатель Витебской ортодоксальной иудейской общины Леонид Томчин.



Проект здания синагоги.



Проект одного из внутренних помещений.

Фундамент заложили осенью 2015 года. На месте культового сооружения раньше находилось старое здание в аварийном состоянии. Его пришлось разобрать.

Сейчас здание храма готово, уже идут внутренние отделочные работы и благоустройство территории. В помещениях также необходимо установить оборудование и мебель.

Синагогу на Грибоедова строят на пожертвования. Подробнее о благотворительной помощи можно узнать здесь .



Фото: Игорь Матвеев

Это будет первая синагога в Витебске за последние 100 лет: после революции их уже не возводили. Сейчас сохранились только руины аутентичного здания Большой Любавичской синагоги начала XX века на улице Революционной (бывшей Большой Ильинской). В то время она была одной из почти 60 синагог в городе: иудеи по переписи 1897 года составляли 52,4% населения Витебска.

На улице Грибоедова (на ее пересечении с Кутузова) в до- и послереволюционное время действовал иудейский молитвенный дом. Он размещался в одноэтажном каменном здании, которое не сохранилось.

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