Суд Ленинского района Могилева приговорил 38-летнего бывшего гендиректора строительной фирмы к 6 годам лишения свободы. Его признали виновным в хищении (путем злоупотребления полномочиями), служебном подлоге и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщает прокуратура Могилевской области.



Фото: Reuters

Известно, что с 2012 года фигурант работал в должности директора, а с 2013 — генерального директора ООО «Файеркрафт». За этот период руководитель уклонился от уплаты налога на прибыль и НДС на общую сумму в 1,6 миллиарда рублей «старыми», рассказала старший помощник прокурора области Елена Шумейко.

Также обвиняемый, получив 323 миллиона рублей «старыми» в качестве предоплаты по заключенному договору подряда с его фирмой, скрыл деньги от бухгалтерского учета и не сдал в кассу, в последующем завладев ими.

Не раз фигурант давал указание главному бухгалтеру ООО составить подложную справку с завышенными цифрами своих доходов для получения кредитов в банке.

Обвиняемый вину не признал. Суд, учитывая личность и обстоятельства дела, назначил фигуранту наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

Кроме того, фигурант обязан взыскать в доход государства неуплаченные налоги и лишен права занимать определенные должности сроком на 5 лет.