|
Прокуратура обязала застройщика отремонтировать затопленную квартиру семьи инвалида из Бреста
20.02.2017 14:32 — Новости Общества | Tut.by
Прокуратура обязала застройщика отремонтировать затопленную квартиру семьи инвалида из Бреста,
Потоп в квартире брестчанина случился в августе 2014 года. Из-за порыва системы водообеспечения расположенной этажом выше квартиры в жилом помещении были повреждены потолок, стены, обои и линолеум. Условия для проживания были неприемлемы. Тем более, что в квартире проживали не только сам пенсионер, но и его жена - инвалид 1-й группы, а также двое несовершеннолетних детей. Многочисленные обращения и походы к застройщику никаких результатов не дали. В ноябре 2016 года он обратился в прокуратуру за помощью в разрешении возникшей проблемы.
Прокуратура Бреста, исходя из дефектного акта, выяснила, что причиной потопа стал брак, допущенный застройщиком при производстве санитарно-технических работ. В период, когда гарантийный срок дома еще не истек, ЖЭС неоднократно направляла застройщику информацию о нештатной ситуации. Однако организация не принимала никаких мер по устранению последствий затопления.
В связи с этим прокуратурой города в адрес организации застройщика было внесено предписание о безотлагательных мерах по устранению выявленных нарушений. Во исполнение предписания организация устранила повреждения в квартире, проведя комплекс отделочно-строительных работ. Благодаря оперативному вмешательству прокуратуры жилищные права семьи были восстановлены.
Всего в прокуратуру Бреста в 2016 году поступило 1730 обращений, из которых рассмотрено по существу 966 обращений. Каждое десятое из них полностью удовлетворено.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Причиной потопа стал брак, допущенный застройщиком при производстве санитарно-технических работ.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии