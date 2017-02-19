﻿ Прокуратура обязала застройщика отремонтировать затопленную квартиру семьи инвалида из Бреста. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Прокуратура обязала застройщика отремонтировать затопленную квартиру семьи инвалида из Бреста

20.02.2017 14:32 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Прокуратура обязала застройщика отремонтировать затопленную квартиру семьи инвалида из Бреста, сообщила БЕЛТА старший помощник прокурора города юрист 1 класса Елена Ковальчук.

Потоп в квартире брестчанина случился в августе 2014 года. Из-за порыва системы водообеспечения расположенной этажом выше квартиры в жилом помещении были повреждены потолок, стены, обои и линолеум. Условия для проживания были неприемлемы. Тем более, что в квартире проживали не только сам пенсионер, но и его жена - инвалид 1-й группы, а также двое несовершеннолетних детей. Многочисленные обращения и походы к застройщику никаких результатов не дали. В ноябре 2016 года он обратился в прокуратуру за помощью в разрешении возникшей проблемы.

Прокуратура Бреста, исходя из дефектного акта, выяснила, что причиной потопа стал брак, допущенный застройщиком при производстве санитарно-технических работ. В период, когда гарантийный срок дома еще не истек, ЖЭС неоднократно направляла застройщику информацию о нештатной ситуации. Однако организация не принимала никаких мер по устранению последствий затопления.

В связи с этим прокуратурой города в адрес организации застройщика было внесено предписание о безотлагательных мерах по устранению выявленных нарушений. Во исполнение предписания организация устранила повреждения в квартире, проведя комплекс отделочно-строительных работ. Благодаря оперативному вмешательству прокуратуры жилищные права семьи были восстановлены.

Всего в прокуратуру Бреста в 2016 году поступило 1730 обращений, из которых рассмотрено по существу 966 обращений. Каждое десятое из них полностью удовлетворено.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Причиной потопа стал брак, допущенный застройщиком при производстве санитарно-технических работ.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Витебске в апреле собираются открыть синагогу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика