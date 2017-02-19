Прокуратура обязала застройщика отремонтировать затопленную квартиру семьи инвалида из Бреста, сообщила БЕЛТА старший помощник прокурора города юрист 1 класса Елена Ковальчук.

Потоп в квартире брестчанина случился в августе 2014 года. Из-за порыва системы водообеспечения расположенной этажом выше квартиры в жилом помещении были повреждены потолок, стены, обои и линолеум. Условия для проживания были неприемлемы. Тем более, что в квартире проживали не только сам пенсионер, но и его жена - инвалид 1-й группы, а также двое несовершеннолетних детей. Многочисленные обращения и походы к застройщику никаких результатов не дали. В ноябре 2016 года он обратился в прокуратуру за помощью в разрешении возникшей проблемы.

Прокуратура Бреста, исходя из дефектного акта, выяснила, что причиной потопа стал брак, допущенный застройщиком при производстве санитарно-технических работ. В период, когда гарантийный срок дома еще не истек, ЖЭС неоднократно направляла застройщику информацию о нештатной ситуации. Однако организация не принимала никаких мер по устранению последствий затопления.

В связи с этим прокуратурой города в адрес организации застройщика было внесено предписание о безотлагательных мерах по устранению выявленных нарушений. Во исполнение предписания организация устранила повреждения в квартире, проведя комплекс отделочно-строительных работ. Благодаря оперативному вмешательству прокуратуры жилищные права семьи были восстановлены.

Всего в прокуратуру Бреста в 2016 году поступило 1730 обращений, из которых рассмотрено по существу 966 обращений. Каждое десятое из них полностью удовлетворено.