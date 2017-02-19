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По 16 лет колонии получили двое молодых людей за жестокое убийство товарища
20.02.2017 14:49 — Новости Общества | Tut.by
20 февраля в Брестском областном суде огласили приговор по обвинению двух жителей Каменецкого района в убийстве с особой жестокостью, сообщили TUT.BY в Брестском областном суде.
Суд признал молодых людей виновными и приговорил каждого к 16 годам колонии усиленного режима.
Преступление обвиняемые совершили 27 сентября прошлого года. В частном доме в деревне Лумна во время пьяной ссоры они нанесли многочисленные удары 59-летнему товарищу. Затем засунули пострадавшего в багажник легкового автомобиля, отвезли домой, бросили тело на пол и уехали.
Соседи мужчины, которые видели, как его привезли, вызвали на место медиков. Пострадавшего увезли в больницу, где 4 октября он скончался. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых, которые пытались скрыть следы преступления.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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Обвиняемые избили до смерти друга, засунули в багажник авто, отвезли домой и бросили на пол.
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