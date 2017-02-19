﻿ По 16 лет колонии получили двое молодых людей за жестокое убийство товарища. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

По 16 лет колонии получили двое молодых людей за жестокое убийство товарища

20.02.2017 14:49 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

20 февраля в Брестском областном суде огласили приговор по обвинению двух жителей Каменецкого района в убийстве с особой жестокостью, сообщили TUT.BY в Брестском областном суде.


Фото: УСК по Брестской области

Суд признал молодых людей виновными и приговорил каждого к 16 годам колонии усиленного режима.

Преступление обвиняемые совершили 27 сентября прошлого года. В частном доме в деревне Лумна во время пьяной ссоры они нанесли многочисленные удары 59-летнему товарищу. Затем засунули пострадавшего в багажник легкового автомобиля, отвезли домой, бросили тело на пол и уехали.

Соседи мужчины, которые видели, как его привезли, вызвали на место медиков. Пострадавшего увезли в больницу, где 4 октября он скончался. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых, которые пытались скрыть следы преступления.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обвиняемые избили до смерти друга, засунули в багажник авто, отвезли домой и бросили на пол.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
6 лет получил директор могилевской строительной фирмы за хищение и уклонение от уплаты налогов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика