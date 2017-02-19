|
Дело женщины с крана: в доме на Ржавецкой осталась одна прописанная
20.02.2017 15:12 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 фев – Sputnik. Досудебные слушания по иску компании-застройщика "Тапас" к минчанке Татьяне Маринчик проходят в Минске, передает корреспондент Sputnik.
© Sputnik / Виктор Толочко
Пенсионерка Галина Игнатович в конце января
Компания-застройщик "Тапас" подала иск к Маринчик о выселении. Досудебные слушания проходят в понедельник в суде Центрального района столицы.
"Она проживает там давно, хоть и была прописана недавно", – признала в разговоре со Sputnik Игнатович.
Пенсионерка пришла на слушания "просто как наблюдатель" и сформировать какое-либо мнение по данному вопросу отказалась.
"Татьяна также выступает за получение денежной компенсации, а не квартиры. Иначе она будет прописана с мужем и бывшей женой", – рассказала корреспонденту Sputnik Татьяна Бурова, сестра бывшего мужа Игнатович.
Как уточнила Бурова, Маринчик действительно давно жила в доме на Ржавецкой, а расписалась она с Игнатовичем только потому, что тот дал соответствующее обещание умирающей матери.
Сама Маринчик на слушания по выселению не явилась.
Представитель компании "Тапас" Тарас Тугарин в ходе досудебных слушаний заявил, что Маринчик не была собственником дома, а выселить ее необходимо так же, как и других челнов семьи.
Как рассказали Sputnik в семье Игнатович, скоро решение об их выселении может быть не только приостановлено, но и пересмотрено. Семья продолжит добиваться "справедливой компенсации" – денег Галине Игнатович и ее бывшему супругу, а также квартиры их двум сыновьям.
© Sputnik / Евгений Казарцев
Семья Игнатович и их адвокат в суде
Маринчик ранее не была выселена вместе с остальными членами семьи, так как компания "Тапас" не учла ее при подаче прошлого иска. Представитель застройщика заверяет, что на тот момент Маринчик не состояла в браке с Иваном Игнатовичем.
Вопрос о деле минчанки Игнатович поднял во время "Большого разговора с президентом" глава страны Александр Лукашенко: тогда
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Татьяна Маринчик осталась единственной прописанной в доме на улице Ржавецкой, из-за выселения из которого Галина Игнатович забиралась на строительный кран.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии