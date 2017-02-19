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Дело женщины с крана: в доме на Ржавецкой осталась одна прописанная

20.02.2017 15:12 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 фев – Sputnik. Досудебные слушания по иску компании-застройщика "Тапас" к минчанке Татьяне Маринчик проходят в Минске, передает корреспондент Sputnik.

Дело женщины с крана: в доме на Ржавецкой осталась одна прописанная
© Sputnik / Виктор Толочко
Минчанку Игнатович, протестовавшую на кране, выписали из больницы

Пенсионерка Галина Игнатович в конце января забралась на строительный кран в минском микрорайоне Лебяжий и угрожала спрыгнуть из-за выселения из дома на улице Ржавецкой и несправедливой, по ее мнению, компенсации за подлежащий сносу частный дом. После произошедшего прокуратура приостановила действие решения о выселении, сейчас прописанной в доме остается только супруга бывшего мужа Игнатович Татьяна Маринчик. 

Компания-застройщик "Тапас" подала иск к Маринчик о выселении. Досудебные слушания проходят в понедельник в суде Центрального района столицы.

"Она проживает там давно, хоть и была прописана недавно", – признала в разговоре со Sputnik Игнатович. 

Пенсионерка пришла на слушания "просто как наблюдатель" и сформировать какое-либо мнение по данному вопросу отказалась.

"Татьяна также выступает за получение денежной компенсации, а не квартиры. Иначе она будет прописана с мужем и бывшей женой", – рассказала корреспонденту Sputnik Татьяна Бурова, сестра бывшего мужа Игнатович.

Как уточнила Бурова, Маринчик действительно давно жила в доме на Ржавецкой, а расписалась она с Игнатовичем только потому, что тот дал соответствующее обещание умирающей матери. 

Сама Маринчик на слушания по выселению не явилась.

Представитель компании "Тапас" Тарас Тугарин в ходе досудебных слушаний заявил, что Маринчик не была собственником дома, а выселить ее необходимо так же, как и других челнов семьи. 

Как рассказали Sputnik в семье Игнатович, скоро решение об их выселении может быть не только приостановлено, но и пересмотрено. Семья продолжит добиваться "справедливой компенсации" – денег Галине Игнатович и ее бывшему супругу, а также квартиры их двум сыновьям.

Дело женщины с крана: в доме на Ржавецкой осталась одна прописанная
© Sputnik / Евгений Казарцев
Семья Игнатович и их адвокат в суде

Маринчик ранее не была выселена вместе с остальными членами семьи, так как компания "Тапас" не учла ее при подаче прошлого иска. Представитель застройщика заверяет, что на тот момент Маринчик не состояла в браке с Иваном Игнатовичем.

Вопрос о деле минчанки Игнатович поднял во время "Большого разговора с президентом" глава страны Александр Лукашенко: тогда он назвал дикостью то, что женщине придется жить в новой квартире с бывшим мужем и его новой женой, а также поручил разобраться с данной ситуацией. 

 
Теги: Минск
 
 
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Татьяна Маринчик осталась единственной прописанной в доме на улице Ржавецкой, из-за выселения из которого Галина Игнатович забиралась на строительный кран.

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