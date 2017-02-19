МИНСК, 20 фев — Sputnik. Порядок пересечения границы определен нормативными актами, международными и двусторонними договорами, в которых не указана возможность пересечения белорусской границы с паспортами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, пояснил корреспонденту Sputnik официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский.



© Sputnik Игорь Маслов Путин подписал указ о признании паспортов ДНР и ЛНР

"Изменений в работе пограничного ведомства Республики Беларусь в связи с признанием российской стороной документов ЛНР и ДНР не предвидится. Порядок пересечения границы определен соответствующими нормативными актами, международными и двусторонними договоренностями. Прибывая должны предъявить документы, подтверждающие его право пересекать границу. Паспортов ДНР и ЛНР среди них нет", — пояснил Бычковский.

Будут ли такие паспорта признаны в качестве документа, дающего право на пересечение белорусской границы, в ГПК ответить не могут.

"Этот вопрос находится вне компетенции пресс-службы ГПК, в России это нововведение было принято согласно указу президента, ГПК указов не издает", — пояснил Бычковский.

Президент России Владимир Путин в минувшую субботу подписал указ о признании в РФ документов, которые выданы гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины до политического урегулирования ситуации в регионе.

С апреля 2014 года украинские власти ведут военную операцию против ЛНР и ДНР, заявивших о своей независимости, жертвами боевых действий по данным ООН стали более десяти тысяч человек.