Въезд в Беларусь по документам ДНР и ЛНР в настоящее время невозможен. Жители Донбасса могут въезжать в Беларусь по украинским паспортам. Об этом сообщил TUT.BY официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.



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Пересечение государственной границы возможно только по документам, которые дают на это право, согласно международным и двусторонним договорам. «Мы соблюдаем действующее законодательство. При отсутствии у лиц, пересекающих государственную границу, документов, дающих на это право, мы их пропустить не можем», — пояснил Антон Бычковский.

Он отметил, что при выявлении таких лиц на выезде, они будут привлекаться к ответственности в соответствии с действующим законодательством, например, за нарушение правил пребывания иностранных граждан и транзитного проезда через Беларусь.

«Въезд для жителей Донбасса на территорию Беларуси может осуществляться по украинским паспортам», — добавил он.

Напомним, 18 февраля президент России Владимир Путин подписал указ «О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».