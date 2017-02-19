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ГПК: Въезд в Беларусь по документам ДНР и ЛНР сейчас невозможен
20.02.2017 14:22 — Новости Общества | Tut.by
Въезд в Беларусь по документам ДНР и ЛНР в настоящее время невозможен. Жители Донбасса могут въезжать в Беларусь по украинским паспортам. Об этом сообщил TUT.BY официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.
Пересечение государственной границы возможно только по документам, которые дают на это право, согласно международным и двусторонним договорам. «Мы соблюдаем действующее законодательство. При отсутствии у лиц, пересекающих государственную границу, документов, дающих на это право, мы их пропустить не можем», — пояснил Антон Бычковский.
Он отметил, что при выявлении таких лиц на выезде, они будут привлекаться к ответственности в соответствии с действующим законодательством, например, за нарушение правил пребывания иностранных граждан и транзитного проезда через Беларусь.
«Въезд для жителей Донбасса на территорию Беларуси может осуществляться по украинским паспортам», — добавил он.
Напомним, 18 февраля президент России Владимир Путин
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"Въезд для жителей Донбасса на территорию Беларуси может осуществляться по украинским паспортам", - добавил он.
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