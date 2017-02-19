От 7 до 13 лет лишения свободы получили 11 мужчин из Пуховичского района, которые 2 года похищали проституток и насиловали их.

Слушание уголовного дела, в котором собраны факты не только похищения женщин, их изнасилования, но и свидетельства издевательств над ними и грабежа, длилось 4 месяца.

По приговору суда, уже вступившего в силу, мужчины получили тюремный срок от 7 до 13 лет. Имущество осужденных будет конфисковано. К слову, большинство из 11 преступников уже побывали за решеткой. У многих из них на свободе остались жены и маленькие дети.

Как рассказал МЛЫН.BY прокурор отдела прокуратуры Минской области Сергей Шаровар, действовали злоумышленники всегда по одной схеме. На авто несколько мужчин подъезжали к остановкам общественного транспорта на трассе Минск — Могилев, где обычно собирались проститутки. Недалеко от этого места водитель высаживал пассажиров, а сам подъезжал к женщинам, представляясь клиентом. Как только одна из проституток садилась в машину, блокировал двери и уезжал. В условленном месте в авто садились сообщники. Женщин увозили туда, где было безлюдно и никто не мог бы прийти им на помощь. Насиловали, издевались над ними, а в довершение еще и грабили.

В некоторых случаях злоумышленники действовали более дерзко: не дожидаясь согласия проститутки на совместное времяпровождение, насильно заталкивали ее в машину прямо на месте сбора «ночных бабочек».