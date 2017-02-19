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Похищали и насиловали проституток: суд вынес приговор 11 мужчинам из Пуховичского района
20.02.2017 15:47 — Новости Общества | Tut.by
От 7 до 13 лет лишения свободы получили 11 мужчин из Пуховичского района, которые 2 года похищали проституток и насиловали их.
Слушание уголовного дела, в котором собраны факты не только похищения женщин, их изнасилования, но и свидетельства издевательств над ними и грабежа, длилось 4 месяца.
По приговору суда, уже вступившего в силу, мужчины получили тюремный срок от 7 до 13 лет. Имущество осужденных будет конфисковано. К слову, большинство из 11 преступников уже побывали за решеткой. У многих из них на свободе остались жены и маленькие дети.
Как рассказал
В некоторых случаях злоумышленники действовали более дерзко: не дожидаясь согласия проститутки на совместное времяпровождение, насильно заталкивали ее в машину прямо на месте сбора «ночных бабочек».
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По приговору суда, уже вступившего в силу, мужчины получили тюремный срок от 7 до 13 лет. Имущество осужденных будет конфисковано.
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