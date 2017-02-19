МИНСК, 20 фев – Sputnik. Суд центрального района Минска приостановил рассмотрение иска компании-застройщика "Тапас" о выселении минчанки Татьяны Маринчик из подлежащего сносу частного дома, расположенного на улице Ржавецкой.



© Sputnik / Евгений Казарцев Дело "женщины с крана": в доме на Ржавецкой осталась одна прописанная

Маринчик – супруга Ивана Игнатовича, бывшая жена которого, Галина, в 31 января текущего года поднялась на строительный кран в микрорайоне Лебяжий в Минске в знак протеста против выселения и предоставления не удовлетворяющей ее компенсации. Вся семья Игнатовичей была выселена из дома в декабре, однако Маринчик тогда компания "Тапас" не учла, женщина до сих пор прописана в спорном доме на Ржавецкой. Прокуратура приостановила решение о выселении. Представитель Маринчик ходатайствовал в суде не принимать решение о судьбе подзащитной до тех пор, пока не будет завершена проверка предыдущего судебного решения.

После совещания суд согласился приостановить рассмотрение иска к Маринчик до того, как будет проверено декабрьское решение суда.

Пока судья находился в совещательной комнате между представителем "Тапаса" и семьей Игнатовичей разгорелась ссора: минчане напомнили ему о недовольстве компенсациями и отметили, что в одной из предложенных квартир "разложился труп".

"Как там будут дети жить?" – задала вопросом Игнатович.

Представитель "Тапаса" отметил, что по завершении рассмотрения вопроса с выселением "общественность многое узнает об Игнатовичах", на что Галина саркастически заметила – "с кем сплю, где живу".

Рассмотрение прокуратурой решения о выселении может занять до месяца, то есть он вновь будет поднят в марте текущего года. До этого времени все семейство Игнатовичей будет жить в доме на Ржавецкой улице.