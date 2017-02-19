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В Минском зоопарке родился як

20.02.2017 13:44 — Новости Общества | Tut.by  
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В Минском зоопарке родился як. Поскольку малыш появился на свет в День всех влюбленных, его назвали Валентином. Это уже второй детеныш у пары.

Временно родителей разделили — папа-як остался в вольере, а маму с малышом перевели в защищенный от ветра домик.


Фото взято с сайта: wikimedia.org

Яки давно стали обычными обитателями зоопарка, их родина — Тибет. Местное население ценит этих мощных красивых быков за силу, выносливость и неприхотливость.

Также в этом году в зоопарке намерены создать условия для размножения попугаям. Большинство крылатых питомцев нашли себе пару, и минчанам предлагается принять участие в создании для них гнездовых домиков. Акция продлится до 1 марта, образцы построек размещены на сайте учреждения.

Минский зоопарк работает с 1984 года. В его коллекции как экзотические животные, так и редкие представители фауны Беларуси. Всего здесь содержится около 2 тысяч животных 500 видов.

 
 
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Поскольку малыш появился на свет в День всех влюбленных, его назвали Валентином.

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