В Минском зоопарке родился як. Поскольку малыш появился на свет в День всех влюбленных, его назвали Валентином. Это уже второй детеныш у пары.

Временно родителей разделили — папа-як остался в вольере, а маму с малышом перевели в защищенный от ветра домик.



Фото взято с сайта: wikimedia.org

Яки давно стали обычными обитателями зоопарка, их родина — Тибет. Местное население ценит этих мощных красивых быков за силу, выносливость и неприхотливость.

Также в этом году в зоопарке намерены создать условия для размножения попугаям. Большинство крылатых питомцев нашли себе пару, и минчанам предлагается принять участие в создании для них гнездовых домиков. Акция продлится до 1 марта, образцы построек размещены на сайте учреждения.

Минский зоопарк работает с 1984 года. В его коллекции как экзотические животные, так и редкие представители фауны Беларуси. Всего здесь содержится около 2 тысяч животных 500 видов.