Четыре года лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества — такой приговор 20 февраля вынес суд Октябрьского района Витебска по уголовному делу в отношении бывшего заведующего кафедрой Витебского государственного медицинского университета (ВГМУ) Александра Хромченкова, который брал взятки у студентов-иностранцев. Об этом TUT.BY сообщили в суде.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Мужчина также лишен права занимать в учреждениях образования должности, связанные с осуществлением юридически значимых действий.

Александру Хромченкову инкриминировали совершение преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 430 УК (Получение взятки и получение взятки повторно).

Взятки завкафедрой получал с сентября 2013-го по май 2016 года — за успешную сдачу зачетов и экзаменов, академической задолженности. Суммы незаконных вознаграждений варьировались от 30 до 500 долларов. Деньги ему приносили иностранные студенты из 6 стран: Азербайджана, Туркменистана, Таджикистана, Иордании, Ливана, России.

Всего установили 19 фактов получения взяток. За все время преподаватель взял у студентов 2150 долларов.

Как пишет газета «Витебский курьер», корреспондент которой следил за судебным процессом, бывшему преподавателю 58 лет, он гражданин России. В качестве медбрата участвовал в боевых действиях в Афганистане. В Витебск переехал из Смоленска. Преподаватель получил арендное жилье от ВГМУ, его семья при этом жила в российском областном центре. Почти 10 лет Хромченков работал завкафедрой общей стоматологии.

Основным доказательством обвинения являлась видеосъемка момента, когда один из студентов передавал завкафедрой 200 долларов — за положительную оценку по экзаменационному тестированию.

Гособвинитель Ольга Януш просила для обвиняемого 5 лет лишения свободы. В своей речи прокурор просила суд учесть тяжесть совершенного преподавателем преступления:

— Оно относится к категории тяжких, является коррупционным. Затронуты интересы государства и подорван авторитет учебного заведения. Особенно обидно, что коррупционное преступление совершил гражданин Российской Федерации, которому в Беларуси предоставили работу, жилье, возможность строить карьеру и профессионально совершенствоваться.

Адвокат Александр Бедункевич просил оправдать своего подзащитного по всем статьям предъявленного обвинения:

— Парадокс жизни: Александр Петрович в возрасте сегодняшних заявителей отдавал долг Родине и нес службу в пограничных войсках по охране государственной границы в Таджикистане, потом исполнял интернациональный долг в Афганистане, а сегодня благодаря студентам — гражданам Таджикистана и Туркменистана — находится в зале суда в металлической клетке.

Обвиняемый не признал вины, но его родственники внесли в качестве возмещения ущерба 2980 рублей 89 копеек — сумму, эквивалентную полученным взяткам, сообщает «Витебский курьер».