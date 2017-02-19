МИНСК, 20 фев – Sputnik. Чудом уцелевшая во время кровавой резни в минском торговом центре "Новая Европа" молодая минчанка считает, что обвиняемому Владиславу Казакевичу должна быть назначена исключительная мера наказания, передает корреспондент Sputnik.



© Sputnik / Виктор Толочко Студент с бензопилой: желание убивать появилось давно

Трагедия в ТЦ произошла воскресным вечером 8 октября 2016 года, тогда 17-летний бывший студент первого курса МИТСО Владислав Казакевич с бензопилой и топором напал на женщин, в результате полученных травм одна из них погибла и еще две получили ранения. Суд по делу начался в понедельник, в его ходе Казакевич заявил, что признает свою вину.

По словам потерпевшей, в момент нападения Казакевича на погибшую сотрудницу ТЦ она находилась рядом с женщиной.

"Я даже была ближе к нему, чем погибшая, он на меня на первую замахнулся бензопилой. Я побежала, и тогда он напал", – рассказала женщина.

Она заявила иск за моральный вред и попросила суд применить к Казакевичу смертную казнь, с учетом того, что он не раскаялся в содеянном.

Дочь погибшей в ТЦ женщины также попросила наказать Казакевича "по самой большой строгости закона". Девушка общалась в суде через сурдопереводчика.

Девушка сообщила, что у нее в тот трагичный день было "нехорошее предчувствие", а после гибели матери она испытывала депрессию. "Мама была ее проводником в обществе, так как Алеся – инвалид и ей трудно общаться с миром", – пояснила сурдопереводчик.

Дочка погибшей Елены Александронец заявила о возмещении морального вреде в размере 75 тысяч белорусских рублей, кроме этого, она попросила суд освободить ее от дальнейшего присутствия на судебном процессе.