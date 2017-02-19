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Последний день оплаты "налога на тунеядство" подходит к концу

20.02.2017 17:04 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 фев — Sputnik. Срок уплаты сбора на финансирование госрасходов за 2015 год истекает 20 февраля, напомнили Sputnik в министерстве по налогам и сборам.

Так называемый "налог на тунеядство" должны уплатить белорусы, не участвовавшие в финансировании государственных расходов более полугода. Данная норма предусмотрена декретом президента №3. По подсчетам чиновников, такой сбор должны заплатить более 470 тысяч белорусов, а на начало февраля "налог" внесли лишь около 10% от всех, кто получил соответствующие извещения.

Срок оплаты за 2015 год истекает 20 февраля — он составляет 360 рублей. Налоговые органы в республике работают до 18:00, то есть менее часа остается для оплаты сбора на финансирование госрасходов.

Если гражданин получит извещение после 20 февраля, то он может уплатить налог в течение 30 дней.

В случае если гражданин не уплатит налог вовремя или вообще проигнорирует его, то ему грозит штраф от двух до четырех базовых величин или административный арест сроком до пятнадцати суток. В ходе ареста гражданам придется выполнять общественно полезные работы, которые помогли бы погасить сумму долга.

От уплаты "налога на тунеядство" освобождены солдаты-срочники, женщины в декрете и некоторые другие категории граждан.

 
Теги: Минск
 
 
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Сбор на финансирование государственных расходов за 2015 год необходимо было оплатить в срок до 20 февраля включительно.

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