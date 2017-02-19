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Лавров встретится с главой МИД Беларуси 21-22 февраля

20.02.2017 16:37 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей посетит Москву 21-22 февраля и в один из этих дней проведет встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщается в фейсбуке внешнеполитического ведомства республики.

«21-22 февраля 2017 г. состоится рабочая поездка главы МИД Республики Беларусь Владимира Макея в Российскую Федерацию», - говорится в сообщении.

Как указали в ведомстве, главной темой поездки станет « повышение эффективности участия Беларуси в интеграционных структурах, штаб-квартиры которых расположены в Москве».

В ходе встречи с Лавровым стороны обсудят актуальные вопросы двусторонней повестки дня, взаимодействие на международной арене и в международных организациях и подготовку к празднованию 25-летнего юбилея установления дипломатических отношений.

 
 
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Главной темой поездки Владимира Макея в Москву станет повышение эффективности участия республики в интеграционных структурах.

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