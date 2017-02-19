|
Лавров встретится с главой МИД Беларуси 21-22 февраля
20.02.2017 16:37 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей посетит Москву 21-22 февраля и в один из этих дней проведет встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщается в фейсбуке внешнеполитического ведомства республики.
«21-22 февраля 2017 г. состоится рабочая поездка главы МИД Республики Беларусь Владимира Макея в Российскую Федерацию», - говорится в сообщении.
Как указали в ведомстве, главной темой поездки станет « повышение эффективности участия Беларуси в интеграционных структурах, штаб-квартиры которых расположены в Москве».
В ходе встречи с Лавровым стороны обсудят актуальные вопросы двусторонней повестки дня, взаимодействие на международной арене и в международных организациях и подготовку к празднованию 25-летнего юбилея установления дипломатических отношений.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии