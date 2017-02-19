﻿ Гомельчанина, который судится с налоговой по декрету о тунеядстве, освободили от уплаты сбора. 21.by
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Гомельчанина, который судится с налоговой по декрету о тунеядстве, освободили от уплаты сбора

20.02.2017 17:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Александр Семенов, который подал иск в суд на налоговую инспекцию, отправившую ему «письмо счастья» освобожден от уплаты сбора.


В пятницу, 17 февраля, состоялось шестое по счету заседание, на котором было принято решение освободить от уплаты сбора на финансирование госрасходов 82 человека. Среди них — 53-летний гомельчанин Александр Семенов, сообщает газета «Гомельские ведомости».

Напомним, в ноябре мужчина получил «письмо счастья» из налоговой. Обжаловал его сначала в районной, затем в областной инспекции. Когда получил отказ, обратился в суд. В своем иске Александр просит признать декрет президента противоречащим Конституции, а его самого — человеком, участвующим в финансировании государственных расходов.

21 февраля в суде Центрального района должно состояться очередное судебное заседание по иску Семенова, однако 20 февраля стало известно, что мужчину от уплаты сбора освободили. Комиссия учла ряд объективных причин, среди них — трудовой стаж, а также тот факт, что гомельчанин трудился на принадлежащем ему земельном участке в 2015 году, и другие аспекты и освободила гомельчанина от необходимости уплаты сбора на финансирование госрасходов.

 
 
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В пятницу, 17 февраля, состоялось шестое по счету заседание, на котором было принято решение освободить от уплаты сбора на финансирование госрасходов 82 человека....

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