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Гомельчанина, который судится с налоговой по декрету о тунеядстве, освободили от уплаты сбора
20.02.2017 17:38 — Новости Общества | Tut.by
Александр Семенов, который подал иск в суд на налоговую инспекцию, отправившую ему «письмо счастья» освобожден от уплаты сбора.
В пятницу, 17 февраля, состоялось шестое по счету заседание, на котором было принято решение освободить от уплаты сбора на финансирование госрасходов 82 человека. Среди них — 53-летний гомельчанин Александр Семенов,
21 февраля в суде Центрального района должно состояться очередное судебное заседание по иску Семенова, однако 20 февраля стало известно, что мужчину от уплаты сбора освободили. Комиссия учла ряд объективных причин, среди них — трудовой стаж, а также тот факт, что гомельчанин трудился на принадлежащем ему земельном участке в 2015 году, и другие аспекты и освободила гомельчанина от необходимости уплаты сбора на финансирование госрасходов.
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В пятницу, 17 февраля, состоялось шестое по счету заседание, на котором было принято решение освободить от уплаты сбора на финансирование госрасходов 82 человека....
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