Жительница Барановичей перевела мошеннику 5222 доллара предоплаты за квартиру, которую тот «продавал» в Барановичах через интернет. Сейчас в обстоятельствах сомнительной сделки разбираются правоохранители, сообщила TUT.BY официальный представитель ГОВД Барановичей Ольга Сакута.

Жительница Барановичей стала жертвой «квартирного мошенника» из Португалии. В интернете она нашла предложение о продаже квартиры на улице Коммунистической. Девушку заинтересовала стоимость — 10 500 долларов. Кроме того, текстовое сообщение сопровождалось красивыми фотографиями интерьера. Клиентка позвонила по указанному в объявлении номеру с кодом +375 44. Оператор сообщила, что такого номера не существует, тогда девушка связалась с продавцом по электронной почте.

Мошенник сразу ей ответил. Покупательнице он сообщил, что в настоящее время живет с супругой в Поругалии, в городе Лиссабоне. Квартира в Барановичах пустует, поэтому он хочет ее продать. Знакомых в белорусском райцентре у него нет, а единственные ключи от жилья он забрал с собой, поэтому показать помещение невозможно. Кроме того, в объявлении не указывались номера дома и квартиры, поэтому пойти и проверить, действительно ли продается недвижимость, не представлялось возможным, сообщила Ольга Сакута.

Оформить сделку мужчина предложил следующим образом: девушка должна перечислить ему 50% стоимости квартиры в качестве предоплаты и выслать ему копию квитанции об отправке перевода. Когда деньги будут перечислены, он приедет в город, получит оставшуюся сумму и подпишет все необходимые бумаги.

Девушка посоветовалась с родными и оформила два перевода на общую сумму 5222 доллара. Получив в банке квитанцию, покупательница отправила по электронной почте копию документа. В результате деньги злоумышленник снял и перестал выходить на связь. Сейчас правоохранители устанавливают детали «сделки».

Данный случай не редкость. В прошлом году жертвой мошенников из Португалии стала жительница Могилева . 36-летняя женщина хотела купить квартиру в Могилеве и по объявлению в интернете она нашла «двушку» за 15 тысяч долларов. Условия и объяснения «продавца» были такими же, как и в случае с Барановичами. Женщина перечислила злоумышленнику всю сумму несколькими частями. После этого мужчина перестал выходить на связь.