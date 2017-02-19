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Двоим - срок, одному - отсрочка. В Могилеве осудили скинхедов, обливших краской памятник евреям
20.02.2017 18:08 — Новости Общества | Tut.by
Суд Ленинского района Могилева вынес приговор троим молодым людям, которые
19-летнего Леонида Карпеченко осудили по двум статьям и приговорили к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима.
18-летнего Алексея Митрофанова и 16-летнего Станислава Пономаренко суд приговорил к 1,5 года заключения в колонии общего режима.
Однако Пономаренко постановили освободить в зале заседаний. Суд принял во внимание исключительно положительные характеристики парня из школы и колледжа, а также то, что подросток раскаялся, а его мать возместила половину суммы, заявленной Могилевской еврейской общиной как необходимой для реставрации памятника, — 500 рублей. Наказание подростку отсрочили на 2 года.
Парни сказали, что больше не придерживаются тех взглядов, которые толкнули их на преступление.
Будет дополнено.
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Одного из парней освободили в зале суда.
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