﻿ Только каждый девятый "тунеядец" оплатил налог. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Только каждый девятый "тунеядец" оплатил налог

20.02.2017 18:54 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 20 фев — Sputnik. Сбор на финансирование госрасходов к утру понедельника оплатили только 51,6 тысячи человек, сообщили в министерстве по налогам и сборам республики.

В понедельник истекает крайний срок оплаты белорусами сбора на финансирование государственных расходов. "Письма счастья" о необходимости заплатить "налог на тунеядство" получили около 470 тысяч белорусов.

"По данным на утро 20 февраля, сбор уплатили 51,6 тысяч граждан, в бюджет поступило 15,6 миллиона рублей", — сообщили в МНС, передает БелТА.

Если гражданин получит извещение после 20 февраля, добавили в МНС, то может уплатить сбор в течение 30 календарных дней.

В случае неуплаты сбора на финансирование госрасходов предусмотрена административная ответственность — возможен штраф или арест с общественно полезными работами.

Декрет №3 "О предупреждении социального иждивенчества" принят 2 апреля 2015 года. Основной целью декрета, как неоднократно подчеркивали представители властей, является стимулирование трудоспособного населения к труду и предупреждение "социального иждивенчества".

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В понедельник истекает крайний срок оплаты белорусами сбора на финансирование государственных расходов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Мошенник из Португалии "продал" жительнице Барановичей квартиру за 10 тысяч долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика