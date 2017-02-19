МИНСК, 20 фев — Sputnik. Сбор на финансирование госрасходов к утру понедельника оплатили только 51,6 тысячи человек, сообщили в министерстве по налогам и сборам республики.

В понедельник истекает крайний срок оплаты белорусами сбора на финансирование государственных расходов. "Письма счастья" о необходимости заплатить "налог на тунеядство" получили около 470 тысяч белорусов.

"По данным на утро 20 февраля, сбор уплатили 51,6 тысяч граждан, в бюджет поступило 15,6 миллиона рублей", — сообщили в МНС, передает БелТА .

Если гражданин получит извещение после 20 февраля, добавили в МНС, то может уплатить сбор в течение 30 календарных дней.

В случае неуплаты сбора на финансирование госрасходов предусмотрена административная ответственность — возможен штраф или арест с общественно полезными работами.

Декрет №3 "О предупреждении социального иждивенчества" принят 2 апреля 2015 года. Основной целью декрета, как неоднократно подчеркивали представители властей, является стимулирование трудоспособного населения к труду и предупреждение "социального иждивенчества".