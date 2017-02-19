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КГБ раскрыл преступную схему гендиректора "Гомельтранснефть Дружба"

20.02.2017 19:19 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 фев — Sputnik. Генеральный директор "Гомельтранснефть Дружба" Сергей Сосновский и бывший заместитель председателя Президиума НАН Беларуси Владимир Тимошпольский организовали преступную схему для "обхода" законодательства и "отмывания" денег, сообщили Sputnik в пресс-службе Комитета государственной безопасности (КГБ).

КГБ раскрыл преступную схему гендиректора "Гомельтранснефть Дружба"
© Sputnik Егор Еремов
КГБ: гендиректор "Гомельтранснефть" задержан

В 2015 году Тимошпольский и Сосновский договорились помочь одной украинской компании получить заказ на производство ремонтных работ на нефтепроводе "Мозырь-Брест" стоимостью восемь миллиардов неденоминированных рублей. Руководитель "Дружбы" должен был получить за свое содействие незаконное вознаграждение. При этом качество предоставляемых услуг не соответствовало требованиям  законодательства Беларуси.

"В целях маскировки преступной деятельности, "обхода" требований белорусского законодательства в сфере производства строительных работ, а также обналичивания преступных доходов, фигуранты разработали преступную схему с вовлечением в нее подконтрольных коммерческих структур и индивидуальных предпринимателей", — рассказали в КГБ.

Участники преступной схему, по информации комитета, четко распредели обязанности между собой. Так, Сосновский, занимающий высокую должность, занимался сопровождением "контракта" и обеспечивал перечисление в адрес коммерческих структур авансовых платежей. Тимошпольский отвечал за обналичивание и распределение денежных средств между "компаньонами".

В отношении Сосносвского возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.430 ("получение взятки"») УК Республики Беларусь. За дачу взятки против Тимошпольского также возбуждено дело.

"К задержанным применена мера пресечения в виде заключения под стражу", — заключили в КГБ. 

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Сосновский и Тимошпольский были задержаны в момент дачи-получения взятки в размере пяти тысяч долларов.

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