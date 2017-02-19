После перерыва в Минском городском суде продолжились слушания по делу 18- летнего Влада Казакевича, который напал на людей в ТЦ «Европа» с бензопилой. Его обвиняют в приготовлении к преступлению (ч.1 ст. 13 УК), убийстве (ч.2 ст 139) и хулиганстве (ч.1 ст. 339). Казакевичу грозит до 17 лет лишения свободы.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В начале заседания потерпевшие заявили иск на общую сумму в 169 тысяч рублей.

— Против права заявления иска ничего не имею, а суммы — сами решайте, — заявил из клетки обвиняемый.

— Вы согласны с этой цифрой? — обратился судья к нему.

— Слишком большие, похороны оплатить, и хватит. А моральная компенсация меня не волнует.

После того как гособвинитель закончил допрос, потерпевшие получили возможность задать вопросы обвиняемому. Этим правом воспользовались только муж и мама погибшей Елены Александронец.

— После совершения убийства, уже находясь в заключении, у вас возникало желание убивать людей? — спросил Александр Александронец.

— Возникало, — хладнокровно ответил Казакевич.

Заплаканная мама погибшей женщины спросила у обвиняемого, любит ли он своих родителей, он ответил: «Нормально отношусь» и признался, что никого и ничто в жизни не любит.



В светлом свитере и темной куртке потерпевший Александр Александронец

Первым из потерпевших в суде был допрошен Александр Александронец. Он рассказал, что жена устроилась на испытательный срок в ТЦ «Европа» за 3 недели до трагедии. В тот день они вместе вышли из дома, «было отличное настроение». Супруги созвонились буквально за несколько минут до нападения, обсудили ужин и договорились встретиться дома в 10 вечера.

— Я сел проверять электронную почту и вдруг увидел то, что очень сильно меня взволновало. Интернет пестрил сообщениями о произошедшем в торговом центре. Сразу стал звонить жене. Никто не отвечал. Полтора часа она не снимала трубку, и я понимал, что с ней что-то произошло, но хотел надеяться на лучшее. В 21.00 поступил звонок из милиции. Мне сказали, моя супруга убита.

В качестве морального иска Александр заявил сумму 45 тысяч рублей, материального — 5830 рублей. Это расходы, которые семья понесла во время похорон. К иску также приобщили услуги священника.

— Эти деньги позволят мне безбедно обеспечить единственного ребенка, как мы планировали сделать с Еленой. После ее потери наступила определенная пустота, отрешенность от жизни. Большой вопрос, что делать дальше. И ответа нет. Обвиняемый заслуживает самого строгого наказания, но исходя из того, что я имею продолжительный опыт работы с такими людьми, как он (мужчина показал на клетку. — Прим. TUT.BY), вряд ли он подлежит исправлению. У него мысли конкретные, желания определенные, цели очевидные, — заявил во время допроса Александр Александронец.

И родная сестра, и мать погибшей тоже считают, что Владислав Казакевич заслуживает максимального наказания. Напомним, по Уголовному кодексу, с учетом того, что молодой человек был несовершеннолетним в момент в преступления, ему грозит до 17 лет лишения свободы.

— Почему я должна его жалеть? Он не жалел никого, — заявила мама погибшей.



Судья Петр Орлов и народные заседатели

Затем в Минском городском суде допросили Оксану Витвер, покупательницу, которая вечером 8 октября пришла в ТЦ «Европа». Женщина уже собиралась уходить, но решила перекусить в пиццерии. Ей принесли заказ, и в этот момент она обратила внимание на странного человека в фойе.

— Вижу, идет рабочий в ярко-оранжевой куртке. А когда он прошел, по коридору побежали люди. Раздался ужасный звук, как будто что-то сверлили, пилили. Я подумала, что-то чинят, поэтому сидела спокойно, никакой опасности не чувствовала. А потом подняла голову и вижу — идет чудик, какой-то худой, сутулый, на лице маска. Ничего пугающего не было. Подумала: «Наверно, розыгрыш какой-то». А когда обернулась, увидела, как возле моего стола находились его ноги. Я до конца была уверена, что он уйдет. Даже когда он замахнулся на меня, — рассказывает эмоционально в суде потерпевшая.

Женщина утверждает, что до последней секунды она была уверена, что это дурацкий розыгрыш, а когда поняла, что молодой человек вот-вот ее ударит, попыталась сбежать.

— И вот это существо стало замахиваться на меня топором. Я похолодела. Схватилась за вешалку и отгородила ею себя. В голове пронеслось: «Сейчас моему сыну скажут, что его маму убил какой-то маньяк». Я стала кричать, махать, грозиться, что вызову милицию. А потом он ушел. Ко мне подбежала официантка, дала стакан воды и вызвала скорую, — рассказала Витвер.

Последним, кто видел Елену Александронец, была продавец Анна Равентова. Они вместе сидели на диванчике, а потом Елене кто-то позвонил, и она отошла в сторону. Анна, как и остальные потерпевшие, сразу не придала значения, увидев в «Европе» странного молодого человека в яркой куртке, маске и с бензопилой в руках.

— Я услышала звук бензопилы, увидела молодого человека в очках. Все воспринималось как какой-то розыгрыш. А потом он стал приближаться ко мне с бензопилой, и я побежала. Он за мной. В какой-то момент бензопила перестала работать, я обернулась, стала искать глазами девушку, с которой мы сидели на диванчике. Заметила, как парень расчехляет футляр. Казалось, он сейчас достанет гитару. Но я заметила лежащую на полу женщину, и в голове пронеслось, что там может быть автомат. Я побежала на улицу с криком: «Помогите! Спасите!» — вспомнила страшные минуты Анна Равентова.

Девушка говорит, что ей пришлось две недели сидеть дома в заточении: она боялась выходить на улицу. До сих пор Анна не может ездить в общественном транспорте. Каждую ночь она плотно закрывает шторы, потому что ей кажется, что вот-вот покажется человек в оранжевой куртке.

— Если вы окажетесь на свободе, вы продолжите убивать? — обратилась потерпевшая к обвиняемому.

— Да.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Уборщица Ирина, которая 8 октября столкнулась с Владом в коридоре ТЦ, единственная, кто решил не заявлять никакого морального иска.

— Все мое моральное пусть ляжет на его плечи, — сказала она.

Только благодаря тому, что женщина много лет занималась дзюдо, она смогла увернуться от парня с бензопилой.

— Заметив его в коридоре, подумала: «Вот это да. По „Европе“ клоуны ходят». У него была такая неестественная походка, как у робота. Я еще над этим посмеялась. А потом все стало разворачиваться в считаные секунды. Он как-то повернулся, и за его спиной я увидела игровую площадку, на которой было много детей. Я стала кричать: «Спасайте детей!». Его удар по мне прошелся лишь касательно, не задел, поэтому я тут же побежала в аптеку, попросила дать мне валидол, нашатырный спирт. Когда вернулась на место ЧП, люди уже вызвали милицию.

В суде до вторника объявлен перерыв.