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СМИ: актриса Марика Рекк была советской разведчицей

20.02.2017 19:42 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 фев — Sputnik. Немецкая киноактриса и певица венгерского происхождения Марика Рекк была советской разведчицей, свидетельствуют данные рассекреченных документов из архива Федеральной разведывательной службы Германии, сообщает РИА Новости.

СМИ: актриса Марика Рекк была советской разведчицей
© AP/ Patrick Semansky
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Рекк с 1940-х была частью агентурной сети, которая отвечала за передачу советским властям военной разведывательной информации высокой важности. В опубликованных немецкими СМИ документах отмечается, что в советские агенты Рекк была завербована собственным директором  Хайнцем Хоффмайстером, работавшего на тот момент на Москву.

Пока остается неизвестным, какую именно роль в агентурной сети играла Рекк и какую информацию она передавала в Москву. Ее муж, кинорежиссер Георг Якоби также, вероятно, был завербован советскими спецслужбами.

По данным издания, во главе сети, к которой принадлежала Рекк, предположительно, находился легендарный советский разведчик Ян Черняк, которого за его талант оставаться незамеченным прозвали "человек без тени". В его агентурную сеть входили около 35 разведчиков, включая банкиров, военных, государственных чиновников, а также актрису Ольгу Чехову.

Первое упоминание о разведывательной деятельности Рекк встречается в датируемых ноябрем 1951 года документах немецкой организации Гелен (Gehlen), которая была предтечей современной разведслужбы Германии. В том же 1951 году Рекк объявила, что заканчивает свою актерскую карьеру. Газеты тогда писали, что она хотела открыть собственный бутик в Дюссельдорфе и продавать изделия из швейцарской шерсти. Однако немецкая разведка пришла к выводу, что это был лишь хитроумный ход, который позволили Рекк и дальше работать на СССР.

Актерская карьера Рекк началась в 1930-е годы. В 1935 году она снялась в своем первом немецком фильме "Легкая кавалерия". С этой картины началась ее крайне успешная карьера в кино Третьего Рейха. Она была одной из любимых актрис Адольфа Гитлера, ей даже приписывали роман с министром пропаганды Йозефом Геббельсом. По окончании Второй мировой войны в качестве наказания за тесную связь с нацистским руководством на два года ей запретили работать.

Умерла Марика Рекк 16 мая 2004 года от инфаркта в возрасте 90 лет.

 
Теги: Минск
 
 
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Одна из любимых киноактрис Гитлера входила в разведгруппу легендарного "человека без тени" Яна Черняка.

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