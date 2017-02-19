Чаще всего белорусы умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. Они занимают 54% в структуре смертности. О том, как жить, чтобы предупредить болезни сердца, рассказал главный кардиолог Минздрава, директор Республиканского научно-практического центра «Кардиология», академик Национальной академии наук, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки Беларуси Александр Мрочек.
«В борьбе с курением нам не хватает жесткости»
— В 2015 году в Беларуси от сердечно-сосудистых заболеваний умерло 66 тысяч человек. В чем основная причина болезней сердца?
— Одна из основных причин — возраст. Мы в парадоксальной ситуации: ведем борьбу за продолжительность жизни, но чем она больше, тем выше вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
Есть генетические причины, например, у той же артериальной гипертензии — постоянного повышения артериального давления. В Беларуси около 25% населения — это люди с повышенным артериальным давлением.
— Как на развитие сердечно-сосудистых заболеваний влияет курение?
— Курение — это основной фактор риска.
— Тем не менее курильщиков у нас хватает…
— В последнее время тенденция такая — количество курильщиков среди мужчин снизилось, но с 3% до 10% выросло среди женщин. При этом 50% мужского населения Беларуси курит. По данным ВОЗ, у нас недостаточные меры по борьбе с курением.
— Чего нам не хватает?
— Жесткости. Мы декларировали запрет на курение в общественных местах, но если человек закурит, за это не всегда накажут, могут сделать замечание. Считается, что эффективная мера в борьбе с курением — повышение цен на сигареты. Мы это делаем — акцизы увеличены. Правда, как показывает практика, курильщик, который не собирается бросать, просто возьмет больше денег из семейного бюджета.
Как бы тривиально это ни звучало, но в вопросе борьбы с курением важна пропаганда здорового образа жизни. Но что мы видим на некоторых российских телеканалах? Идет сериал, в нем полиция сидит в кабинете и курит. Мало того, еще в середине рабочего дня бутылку разопьет. При этом они по сценарию — положительные герои, а значит, некоторые берут с них пример.
Американцы с курением ведут более жесткую борьбу: у них и цены высокие, и запрет с огромными штрафами за курение в общественных местах, и купить сигареты и алкоголь можно только с 21 года. При этом представители здравоохранения контролируют информацию в медиа и не всегда дают возможность положительному герою появиться в фильме пьяным или курящим. Это бывает, но цензура строго работает.
Чтобы принять все эти законы, нам еще нужно созреть. Пока же Беларусь занимает второе место в мире после Армении по уровню табакокурения.
«Есть пациенты, которые в день выпивают по бутылке водки»
— Из-за чего повышается давление?
— Постоянное повышение давления называют артериальной гипертензией. В норме у человека давление 120/80. Если ниже — это гипотония, если выше — гипертония. Последствия пониженного давления для человека не так велики, как повышенного.
Гипертония может быть связана с повышенным тонусом определенных нервов. И опасность заболевания, во-первых, — в риске разрыва сосуда и, во-вторых, в развитии атеросклероза. В результате у человека может быть стенокардия, инфаркт или инсульт.
— Повышенное давление — это всегда плохо?
— Да.
— Сколько времени может пройти от момента, как ты заметил у себя постоянно повышенное давление, до инфаркта?
— Сложно сказать. Я бы не строил таких прогнозов. Есть определенная вероятность, которая выражается в процентном соотношении. Например, если ты куришь, у тебя повышенное давление и высокий уровень холестерина в крови, то вероятность коронарной смерти (смерть в результате прекращения работы сердца. — Прим. TUT.BY) одна. Если ты хоть один фактор риска уберешь — другая. Но есть неуправляемые факторы риска. Например, у мужчин инфаркты случаются чаще, чем у женщин. Люди со второй группой крови больше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний. Как вы это измените? Это все индивидуально.
— Что, помимо лекарств, может снизить артериальное давление?
— Отказ от алкоголя. Есть у нас категория пациентов, которые в день выпивают по бутылке водки. Но если откажутся, то это может снизить риск артериальной гипертензии и уровень артериального давления на 20%.
Снижает давление физическая активность, та же ходьба, отказ от курения, уменьшили объем талии — у вас упадет артериальное давление. Это все доказано и рассказано. Это в любой популяции работает. Но есть пациенты, которым и это не помогает, тогда нужно принимать лекарства.
— Вылечиться от повышенного давления невозможно?
— Да, но можно улучшить качество жизни и ее продлить.
— Как вы относитесь к народным методам? Например, настоям из калины…
— Это работает, но не в том масштабе, в котором действуют лекарственные препараты. Всемирная организация здравоохранения так и записала в своем решении: она не исключает использование фитотерапии для самых экономически отсталых стран.
Допустим, у вас давление не 120/80, а 125/80. Можно предположить, что калина теоретически его нормализует. И не только калина — в снижении давления также эффективна черноплодная рябина. Но в больших дозах ею человека можно довести до коллапса. Самое опасное в жизни — экстрим. Не лечил — и за вечер выпил два ведра калины. Более того, есть реальные случаи, когда дети остановились возле куста черной рябины, наелись и почувствовали себя плохо из-за резкого снижения давления.
Поэтому легче и проще контролировать ситуацию лекарственным препаратом. В этом случае ты можешь правильно подобрать дозировку. А как ее подобрать в случае с калиной? Кто-то еще веселее делает: вот у меня давление высокое, дай-ка я на водке калину настою. Настаивает, наливает рюмочку и считает, что лечится. В этом случае основной эффект оказывает спирт, а не калина. Калина, может, снизит давление на 3 мм ртутного столба, а водка поднимет на 20 мм.
Когда доктор рассказывает людям о контроле артериального давления, не о народной медицине он должен говорить. В первую очередь нужно обращать внимание на факторы риска и исключить их. Может, и калину никакую пить не придется. Если здоровый образ жизни не помогает, нужно прописать пациенту лекарства.
«У женщин инфаркты случаются в 20 раз реже, чем у мужчин»
— Если человек поднимается по лестнице и уже на третьем этаже ему тяжело дышать, о чем это говорит?
— Это признаки легочной недостаточности. Она может быть связана с особенностями вегетативно-нервной системы, с тем, что человек не развивал емкость легких: не плавал, не бегал, не прыгал. Это даже может быть связано с изменениями погоды, если человек метеочувствительный. Когда на улице сыро и влажно, в атмосфере недостает кислорода, появляется одышка.
— С проблемами с сердцем это не связано?
— Это может быть связано с сердцем, но это не значит, что одышка — признак опасного заболевания сердца. Другое дело, если человек поднимается по лестнице и у него зажимает за грудью, он чувствует что-то похожее на боль. Он может постоять — и это пройдет, начнет подниматься — опять зажмет. Это признаки коронарной недостаточности, то есть стенокардии.
— Что делать в такой ситуации?
— Если этот симптом возник впервые, то человек должен сразу же обратиться к врачу. Эти симптомы знает и терапевт, и кардиолог. Впервые возникшая стенокардия подлежит госпитализации. Если пациент не обратится к врачу, у него может случиться инфаркт.
— Правда, что инфаркты молодеют?
— Нет. Молодые инфаркты были и будут. Их количество особенно не меняется. Но количество инфарктов у пожилых растет из-за того, что растет продолжительность жизни. При этом в Беларуси много пациентов с сахарным диабетом. У них могут быть мелкоочаговые инфаркты, которые не дают классической симптоматики. Чаще это происходит у людей с диабетом второго типа. Вообще диабет немного уменьшает болевую чувствительность.
И если вернуться к статистике по инфарктам миокарда, то у женщин в Беларуси они случаются в 20 раз реже, чем у мужчин.
— Почему?
— Мужчины чаще употребляют алкоголь и курят, а это влияет на развитие сердечно-сосудистых заболеваний.
По этому поводу есть шуточная теория, ее даже описали в журнале Nature. Смысл такой: природа распределила задачи между мужским полом и женским. У женского — это рождение потомства и забота о нем. А какая роль у мужского пола? И в статье приводят примеры. Посмотрите, что делают некоторые виды пауков: первая брачная ночь, хлоп — и съела мужа, а за счет питательных веществ еще и родила. Или богомолы — соединились они в любовном порыве, а потом она взяла и мгновенно самцу голову отъела. Читателя подводили к выводу о генетической нецелесообразности мужского пола на этой земле.
Конечно, такая теория может вызвать протест, и я не имею в виду, что так оно и есть на самом деле. Но природа многое, действительно, регулирует.
— Многие, когда болит сердце, пьют валидол. Причем это превращается в какую-то регулярную терапию: пьют годами и не идут к врачу. Можно так делать?
— Есть такое понятие — отвлекающая терапия. Что такое валидол? Это сахар с мятой. Все. Самый популярный рецепт, который выписывал великий Боткин, — подкрашенная водичка с сахаром. Человек пил, во рту становилось прохладненько, и вроде боль уменьшалась. Это все отвлекающая терапия с плацебо-эффектом.
Если у человека стенокардия, валидол не поможет. Поможет нитроглицерин. В диагностике стенокардии используют нитроглицериновую пробу. Это значит, что спрашивают у человека, пользуется ли он нитроглицерином. Если говорит, что одна таблетка снимает боль, уже все ясно. Дальше можно не продолжать беседу. Его надо сразу же направлять на коронарографию (рентгеноконтрастный метод исследования. — Прим. TUT.BY) и серьезно изучать коронарные артерии.
«Нельзя резко ни худеть, ни толстеть»
— Говорят, что если объем талии у мужчин более 94 см, а у женщин — 82 см, то есть риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и гипертонии? Почему так?
— Это внешнее проявление внутренних проблем. И это говорит об увеличении межкишечного жира, который сам по себе очень агрессивный. Сальник внутри брюшной полости и жир подпирают легкие, их жизненная емкость уменьшается, а человеку становится труднее дышать, другими словами, развивается гипоксия.
Вспомните мальчика Джо из романа Чарльза Диккенса (парень Джо в романе «Посмертные записки Пиквикского клуба» страдал ожирением. — Прим. TUT.BY). Он все время спал, страшно храпел и был с вечно красным лицом. Почему лицо было красным? Потому что из-за компенсации на повышение гемоглобина в крови стало много эритроцитов. Почему он постоянно спал? Потому что гипоксия: сниженная концентрация кислорода, и он не мог раздышаться. Это называется Пиквикский синдром полного человека. Такие люди, к сожалению, долго не живут.
Сами по себе нормы объема талии из-за структуры тела отличаются у мужчин и женщин, европейцев и африканцев. Это приблизительные нормы, и достигнуть их достаточно сложно. Надо все время над собой работать. Этот критерий помогает оценить, куда человек движется в плане здоровья.
— Если лишний вес уже есть, то можно ли резко худеть?
— В жизни ничего нельзя делать резко — не только худеть, но и толстеть. Организм должен адаптироваться. Когда спортсмены, которые бегали, прыгали, поднимали тяжести, уходят на пенсию, у них часто возникают проблемы с сердцем: гипертензия, стенокардия, атеросклероз.
— Слышала, что для сердца лучше всего заниматься такими видами спорта, когда активно двигаются ноги…
— Нет. Абсолютно. Просто когда двигаются ноги, легче контролировать нагрузку. Мы рекомендуем в день делать десять тысяч шагов. И это легко посчитать с помощью телефона или шагомера. А как ты посчитаешь, сколько раз двигаешь руками или поворачиваешь шею? Или те же паралимпийцы — развитые ребята, а ног нет. Они все равно физически активные, обеспечивают себе жизненную емкость легких, тренируются, у них растет мускулатура.
Да и в выборе физической нагрузки не надо привязываться к чему-то одному. Если нравится тягать штангу — ходите в фитнес-клуб, но если любите рыбалку, езжайте на рыбалку. Это будет та же физическая нагрузка. Единственное, вы должны знать, насколько нагрузка адекватна вашему состоянию здоровья.
— Сейчас очень популярно бегать. Не у всех же сердце готово к такой нагрузке?
— Конечно. В Советском Союзе бег тоже пропагандировали. Помню, в "Литературной газете" была большая статья «Бегите от инфаркта». Так вот, в итоге к этому инфаркту многие прибежали. Потому что это была неадекватная нагрузка. Бег может помочь спастись от инфаркта, но тем, кто еще инфарктом не болел и не имеет риска инфаркта. Если у тебя уже пораженная коронарная артерия, ты бегом только спровоцируешь инфаркт.
— Если человеку немного за 30 лет и его никогда не беспокоило сердце, как ему понять: можно бегать или нельзя?
— Если у него в детстве, когда он бегал и играл в футбол, не было никаких жалоб, то, думаю, проблем в 30 лет у него не должно быть. Если он чувствовал во время бега боль в сердце, которая его останавливала, аритмию, головную боль, нужно провериться у врача.
Если человек старше 45 лет никогда не занимался спортом и решил наконец себя испытать, я бы посоветовал ему сначала испытать себя у доктора: проанализировать физическую нагрузку под контролем врача и электрокардиограммы. Если ему скажут, что здоров, то, пожалуйста, можно бегать с песнями по берегу Свислочи столько, сколько захочется.
«Из-за депрессии увеличивается риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний»
— Связаны ли депрессия и инфаркт?
— Они однозначно связаны. Количество смертей от сердечно-сосудистых заболеваний зависит от того, как живет общество. Во время революций оно возрастает.
В 2011 году мы провели Евразийский конгресс кардиологов. Ведущий кардиолог СССР Евгений Иванович Чазов показал графики по России. Оказалось, что как только шума в обществе много, как только расслоение, как только депрессия, скажем, потеря рабочих мест, увеличивается риск смертей от сердечно-сосудистых заболеваний.
— То есть даже то, в какой стране мы живем, влияет на развитие сердечно-сосудистых заболеваний?
— Да. Например, в Швейцарии высокая продолжительность жизни (по данным ВОЗ за 2015 год — 83,1 года. — Прим. TUT.BY). Съездите туда, и вы увидите, какая там тишина, все ходят спокойные, даже непонятно, работают они или нет. Такой стиль поведения создает определенный уют в обществе.
— В каком возрасте нужно уже проверять сердце?
— Мы сейчас пропагандируем проводить профилактику болезней сердца с рождения. Именно тогда закладываются поведенческие реакции. Ребенок становится на ноги и копирует взрослых. Почему в курящей семье дети чаще курят? Потому что видят пример.
Профилактика заболеваний должна менять стереотипы в обществе. Во многих странах для детей выпускают специальные книжки по здоровому образу жизни. Думаете «Мойдодыр» написали просто так? Было много грязи и инфекционных заболеваний, поэтому с помощью стишка детей и учили мыться. А почему бани строили после Первой мировой войны? Потому что боролись со вшами. Все на потребу общества. И нужно понимать: сколько человек проживет, будет заложено в детстве.
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