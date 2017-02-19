Чаще всего белорусы умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. Они занимают 54% в структуре смертности. О том, как жить, чтобы предупредить болезни сердца, рассказал главный кардиолог Минздрава, директор Республиканского научно-практического центра «Кардиология», академик Национальной академии наук, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки Беларуси Александр Мрочек.

«В борьбе с курением нам не хватает жесткости»

— В 2015 году в Беларуси от сердечно-сосудистых заболеваний умерло 66 тысяч человек. В чем основная причина болезней сердца?

— Одна из основных причин — возраст. Мы в парадоксальной ситуации: ведем борьбу за продолжительность жизни, но чем она больше, тем выше вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Есть генетические причины, например, у той же артериальной гипертензии — постоянного повышения артериального давления. В Беларуси около 25% населения — это люди с повышенным артериальным давлением.

— Как на развитие сердечно-сосудистых заболеваний влияет курение?

— Курение — это основной фактор риска.



Александр Мрочек, главный кардиолог Минздрава, директор РНПЦ «Кардиология», академик НАН, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки Беларуси. Автор более 450 научных работ, более 35 авторских свидетельств на изобретения. За цикл лекций в университете Сеула в Южной Корее награжден орденом Всемирной Академии Мира.

— Тем не менее курильщиков у нас хватает…

— В последнее время тенденция такая — количество курильщиков среди мужчин снизилось, но с 3% до 10% выросло среди женщин. При этом 50% мужского населения Беларуси курит. По данным ВОЗ, у нас недостаточные меры по борьбе с курением.

— Чего нам не хватает?

— Жесткости. Мы декларировали запрет на курение в общественных местах, но если человек закурит, за это не всегда накажут, могут сделать замечание. Считается, что эффективная мера в борьбе с курением — повышение цен на сигареты. Мы это делаем — акцизы увеличены. Правда, как показывает практика, курильщик, который не собирается бросать, просто возьмет больше денег из семейного бюджета.

Как бы тривиально это ни звучало, но в вопросе борьбы с курением важна пропаганда здорового образа жизни. Но что мы видим на некоторых российских телеканалах? Идет сериал, в нем полиция сидит в кабинете и курит. Мало того, еще в середине рабочего дня бутылку разопьет. При этом они по сценарию — положительные герои, а значит, некоторые берут с них пример.

Американцы с курением ведут более жесткую борьбу: у них и цены высокие, и запрет с огромными штрафами за курение в общественных местах, и купить сигареты и алкоголь можно только с 21 года. При этом представители здравоохранения контролируют информацию в медиа и не всегда дают возможность положительному герою появиться в фильме пьяным или курящим. Это бывает, но цензура строго работает.

Чтобы принять все эти законы, нам еще нужно созреть. Пока же Беларусь занимает второе место в мире после Армении по уровню табакокурения.

«Есть пациенты, которые в день выпивают по бутылке водки»

— Из-за чего повышается давление?

— Постоянное повышение давления называют артериальной гипертензией. В норме у человека давление 120/80. Если ниже — это гипотония, если выше — гипертония. Последствия пониженного давления для человека не так велики, как повышенного.

Гипертония может быть связана с повышенным тонусом определенных нервов. И опасность заболевания, во-первых, — в риске разрыва сосуда и, во-вторых, в развитии атеросклероза. В результате у человека может быть стенокардия, инфаркт или инсульт.





— Повышенное давление — это всегда плохо?

— Да.

— Сколько времени может пройти от момента, как ты заметил у себя постоянно повышенное давление, до инфаркта?

— Сложно сказать. Я бы не строил таких прогнозов. Есть определенная вероятность, которая выражается в процентном соотношении. Например, если ты куришь, у тебя повышенное давление и высокий уровень холестерина в крови, то вероятность коронарной смерти (смерть в результате прекращения работы сердца. — Прим. TUT.BY) одна. Если ты хоть один фактор риска уберешь — другая. Но есть неуправляемые факторы риска. Например, у мужчин инфаркты случаются чаще, чем у женщин. Люди со второй группой крови больше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний. Как вы это измените? Это все индивидуально.

— Что, помимо лекарств, может снизить артериальное давление?

— Отказ от алкоголя. Есть у нас категория пациентов, которые в день выпивают по бутылке водки. Но если откажутся, то это может снизить риск артериальной гипертензии и уровень артериального давления на 20%.

Снижает давление физическая активность, та же ходьба, отказ от курения, уменьшили объем талии — у вас упадет артериальное давление. Это все доказано и рассказано. Это в любой популяции работает. Но есть пациенты, которым и это не помогает, тогда нужно принимать лекарства.

— Вылечиться от повышенного давления невозможно?

— Да, но можно улучшить качество жизни и ее продлить.





— Как вы относитесь к народным методам? Например, настоям из калины…

— Это работает, но не в том масштабе, в котором действуют лекарственные препараты. Всемирная организация здравоохранения так и записала в своем решении: она не исключает использование фитотерапии для самых экономически отсталых стран.

Допустим, у вас давление не 120/80, а 125/80. Можно предположить, что калина теоретически его нормализует. И не только калина — в снижении давления также эффективна черноплодная рябина. Но в больших дозах ею человека можно довести до коллапса. Самое опасное в жизни — экстрим. Не лечил — и за вечер выпил два ведра калины. Более того, есть реальные случаи, когда дети остановились возле куста черной рябины, наелись и почувствовали себя плохо из-за резкого снижения давления.

Поэтому легче и проще контролировать ситуацию лекарственным препаратом. В этом случае ты можешь правильно подобрать дозировку. А как ее подобрать в случае с калиной? Кто-то еще веселее делает: вот у меня давление высокое, дай-ка я на водке калину настою. Настаивает, наливает рюмочку и считает, что лечится. В этом случае основной эффект оказывает спирт, а не калина. Калина, может, снизит давление на 3 мм ртутного столба, а водка поднимет на 20 мм.

Когда доктор рассказывает людям о контроле артериального давления, не о народной медицине он должен говорить. В первую очередь нужно обращать внимание на факторы риска и исключить их. Может, и калину никакую пить не придется. Если здоровый образ жизни не помогает, нужно прописать пациенту лекарства.

«У женщин инфаркты случаются в 20 раз реже, чем у мужчин»

— Если человек поднимается по лестнице и уже на третьем этаже ему тяжело дышать, о чем это говорит?

— Это признаки легочной недостаточности. Она может быть связана с особенностями вегетативно-нервной системы, с тем, что человек не развивал емкость легких: не плавал, не бегал, не прыгал. Это даже может быть связано с изменениями погоды, если человек метеочувствительный. Когда на улице сыро и влажно, в атмосфере недостает кислорода, появляется одышка.

— С проблемами с сердцем это не связано?

— Это может быть связано с сердцем, но это не значит, что одышка — признак опасного заболевания сердца. Другое дело, если человек поднимается по лестнице и у него зажимает за грудью, он чувствует что-то похожее на боль. Он может постоять — и это пройдет, начнет подниматься — опять зажмет. Это признаки коронарной недостаточности, то есть стенокардии.





— Что делать в такой ситуации?

— Если этот симптом возник впервые, то человек должен сразу же обратиться к врачу. Эти симптомы знает и терапевт, и кардиолог. Впервые возникшая стенокардия подлежит госпитализации. Если пациент не обратится к врачу, у него может случиться инфаркт.

— Правда, что инфаркты молодеют?

— Нет. Молодые инфаркты были и будут. Их количество особенно не меняется. Но количество инфарктов у пожилых растет из-за того, что растет продолжительность жизни. При этом в Беларуси много пациентов с сахарным диабетом. У них могут быть мелкоочаговые инфаркты, которые не дают классической симптоматики. Чаще это происходит у людей с диабетом второго типа. Вообще диабет немного уменьшает болевую чувствительность.

И если вернуться к статистике по инфарктам миокарда, то у женщин в Беларуси они случаются в 20 раз реже, чем у мужчин.

— Почему?

— Мужчины чаще употребляют алкоголь и курят, а это влияет на развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

По этому поводу есть шуточная теория, ее даже описали в журнале Nature. Смысл такой: природа распределила задачи между мужским полом и женским. У женского — это рождение потомства и забота о нем. А какая роль у мужского пола? И в статье приводят примеры. Посмотрите, что делают некоторые виды пауков: первая брачная ночь, хлоп — и съела мужа, а за счет питательных веществ еще и родила. Или богомолы — соединились они в любовном порыве, а потом она взяла и мгновенно самцу голову отъела. Читателя подводили к выводу о генетической нецелесообразности мужского пола на этой земле.

Конечно, такая теория может вызвать протест, и я не имею в виду, что так оно и есть на самом деле. Но природа многое, действительно, регулирует.





— Многие, когда болит сердце, пьют валидол. Причем это превращается в какую-то регулярную терапию: пьют годами и не идут к врачу. Можно так делать?

— Есть такое понятие — отвлекающая терапия. Что такое валидол? Это сахар с мятой. Все. Самый популярный рецепт, который выписывал великий Боткин, — подкрашенная водичка с сахаром. Человек пил, во рту становилось прохладненько, и вроде боль уменьшалась. Это все отвлекающая терапия с плацебо-эффектом.

Если у человека стенокардия, валидол не поможет. Поможет нитроглицерин. В диагностике стенокардии используют нитроглицериновую пробу. Это значит, что спрашивают у человека, пользуется ли он нитроглицерином. Если говорит, что одна таблетка снимает боль, уже все ясно. Дальше можно не продолжать беседу. Его надо сразу же направлять на коронарографию (рентгеноконтрастный метод исследования. — Прим. TUT.BY) и серьезно изучать коронарные артерии.

«Нельзя резко ни худеть, ни толстеть»

— Говорят, что если объем талии у мужчин более 94 см, а у женщин — 82 см, то есть риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и гипертонии? Почему так?

— Это внешнее проявление внутренних проблем. И это говорит об увеличении межкишечного жира, который сам по себе очень агрессивный. Сальник внутри брюшной полости и жир подпирают легкие, их жизненная емкость уменьшается, а человеку становится труднее дышать, другими словами, развивается гипоксия.

Вспомните мальчика Джо из романа Чарльза Диккенса (парень Джо в романе «Посмертные записки Пиквикского клуба» страдал ожирением. — Прим. TUT.BY). Он все время спал, страшно храпел и был с вечно красным лицом. Почему лицо было красным? Потому что из-за компенсации на повышение гемоглобина в крови стало много эритроцитов. Почему он постоянно спал? Потому что гипоксия: сниженная концентрация кислорода, и он не мог раздышаться. Это называется Пиквикский синдром полного человека. Такие люди, к сожалению, долго не живут.

Сами по себе нормы объема талии из-за структуры тела отличаются у мужчин и женщин, европейцев и африканцев. Это приблизительные нормы, и достигнуть их достаточно сложно. Надо все время над собой работать. Этот критерий помогает оценить, куда человек движется в плане здоровья.





— Если лишний вес уже есть, то можно ли резко худеть?

— В жизни ничего нельзя делать резко — не только худеть, но и толстеть. Организм должен адаптироваться. Когда спортсмены, которые бегали, прыгали, поднимали тяжести, уходят на пенсию, у них часто возникают проблемы с сердцем: гипертензия, стенокардия, атеросклероз.

— Слышала, что для сердца лучше всего заниматься такими видами спорта, когда активно двигаются ноги…

— Нет. Абсолютно. Просто когда двигаются ноги, легче контролировать нагрузку. Мы рекомендуем в день делать десять тысяч шагов. И это легко посчитать с помощью телефона или шагомера. А как ты посчитаешь, сколько раз двигаешь руками или поворачиваешь шею? Или те же паралимпийцы — развитые ребята, а ног нет. Они все равно физически активные, обеспечивают себе жизненную емкость легких, тренируются, у них растет мускулатура.

Да и в выборе физической нагрузки не надо привязываться к чему-то одному. Если нравится тягать штангу — ходите в фитнес-клуб, но если любите рыбалку, езжайте на рыбалку. Это будет та же физическая нагрузка. Единственное, вы должны знать, насколько нагрузка адекватна вашему состоянию здоровья.





— Сейчас очень популярно бегать. Не у всех же сердце готово к такой нагрузке?

— Конечно. В Советском Союзе бег тоже пропагандировали. Помню, в "Литературной газете" была большая статья «Бегите от инфаркта». Так вот, в итоге к этому инфаркту многие прибежали. Потому что это была неадекватная нагрузка. Бег может помочь спастись от инфаркта, но тем, кто еще инфарктом не болел и не имеет риска инфаркта. Если у тебя уже пораженная коронарная артерия, ты бегом только спровоцируешь инфаркт.

— Если человеку немного за 30 лет и его никогда не беспокоило сердце, как ему понять: можно бегать или нельзя?

— Если у него в детстве, когда он бегал и играл в футбол, не было никаких жалоб, то, думаю, проблем в 30 лет у него не должно быть. Если он чувствовал во время бега боль в сердце, которая его останавливала, аритмию, головную боль, нужно провериться у врача.

Если человек старше 45 лет никогда не занимался спортом и решил наконец себя испытать, я бы посоветовал ему сначала испытать себя у доктора: проанализировать физическую нагрузку под контролем врача и электрокардиограммы. Если ему скажут, что здоров, то, пожалуйста, можно бегать с песнями по берегу Свислочи столько, сколько захочется.

«Из-за депрессии увеличивается риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний»

— Связаны ли депрессия и инфаркт?

— Они однозначно связаны. Количество смертей от сердечно-сосудистых заболеваний зависит от того, как живет общество. Во время революций оно возрастает.

В 2011 году мы провели Евразийский конгресс кардиологов. Ведущий кардиолог СССР Евгений Иванович Чазов показал графики по России. Оказалось, что как только шума в обществе много, как только расслоение, как только депрессия, скажем, потеря рабочих мест, увеличивается риск смертей от сердечно-сосудистых заболеваний.

— То есть даже то, в какой стране мы живем, влияет на развитие сердечно-сосудистых заболеваний?

— Да. Например, в Швейцарии высокая продолжительность жизни (по данным ВОЗ за 2015 год — 83,1 года. — Прим. TUT.BY). Съездите туда, и вы увидите, какая там тишина, все ходят спокойные, даже непонятно, работают они или нет. Такой стиль поведения создает определенный уют в обществе.





— В каком возрасте нужно уже проверять сердце?

— Мы сейчас пропагандируем проводить профилактику болезней сердца с рождения. Именно тогда закладываются поведенческие реакции. Ребенок становится на ноги и копирует взрослых. Почему в курящей семье дети чаще курят? Потому что видят пример.

Профилактика заболеваний должна менять стереотипы в обществе. Во многих странах для детей выпускают специальные книжки по здоровому образу жизни. Думаете «Мойдодыр» написали просто так? Было много грязи и инфекционных заболеваний, поэтому с помощью стишка детей и учили мыться. А почему бани строили после Первой мировой войны? Потому что боролись со вшами. Все на потребу общества. И нужно понимать: сколько человек проживет, будет заложено в детстве.

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