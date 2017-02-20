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Конец сезона. Вход на "Коробчицкий Олимп" стал бесплатным
20.02.2017 22:05 — Новости Общества | Tut.by
С 21 февраля покататься на склонах гродненского горнолыжного курорта можно бесплатно. В ближайшую неделю в Гродно
Снега для активного отдыха все еще достаточно, а горнолыжный курорт работает в обычном режиме.
Кстати, в этом сезоне «Коробчицкий Олимп» посетило более 10 тысяч человек.
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С 21 февраля покататься на склонах гродненского горнолыжного курорта можно бесплатно. В ближайшую неделю в Гродно ожидается плюсовая температура, что не очень...
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