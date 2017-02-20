С 21 февраля покататься на склонах гродненского горнолыжного курорта можно бесплатно. В ближайшую неделю в Гродно ожидается плюсовая температура , что не очень радует любителей горнолыжного отдыха. Однако склоны все еще пригодны для спусков. В официальной группе парка активного отдыха «Коробчицкий Олимп» сообщается , что до конца сезона вход на территорию центра для всех любителей лыж и сноубордов будет бесплатным.



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Снега для активного отдыха все еще достаточно, а горнолыжный курорт работает в обычном режиме.

Кстати, в этом сезоне «Коробчицкий Олимп» посетило более 10 тысяч человек.