Деревня Копище, куда территориально входят и новостройки Новой Боровой, относится к Минскому району, а не к столице. И в планах расширения города эта территория на ближайшие годы не значится. Жильцы Новой Боровой прикреплены к районной поликлинике в Боровлянах, до которой час езды на общественном транспорте. В 28-й поликлинике, которая в 15 минутах ходьбы от дома, им обслуживаться не разрешают: слишком разрослась деревня за последние 2 года. «Все по закону, — говорят жильцы, — но ездить так больному, с температурой — сущее мучение. Вошли бы в наше положение и перенаправили финансирование на поликлинику рядом».



Фото: Анастасия Лукьянова, TUT.BY

Полдня на анализ крови, озверевшие люди в очередях и один терапевт на всю «деревню»

Ситуация усугубляется еще и тем, что и Минская центральная районная больница (МЦРБ) в Боровлянах переполнена, говорят жильцы. Помимо того что больному только в одну сторону надо час ехать на общественном транспорте, людей в очереди так много, что даже сдать анализ удается не с первого раза. Жильцы говорят, что на Копище выделен всего один терапевт, хотя только в Новой Боровой живет около двух тысяч человек, не считая старожилов деревни и жильцов новостроек по улице Лопатина. С каждым годом число жителей будет расти.

Жительница Новой Боровой Наталья получила травму и, чтобы взять талон к хирургу в боровлянской поликлинике, вынуждена была отстоять очередь, которая заканчивалась на улице. Но попала она к врачу на три часа позже указанного в талоне времени: в очереди были также маленькие дети и мамы с грудничками, больные на операцию или перевязку.

В другой раз Наталье пришлось вызывать врача на дом. Как выяснилось позже, у нее была пневмония. Но дозваниваться, вспоминает женщина, пришлось два с половиной часа. На дом пришла очень грамотный терапевт. Через три дня Наталье надо было ехать на прием к врачу уже в Боровляны, и тот врач тоже оставил благоприятные впечатления.

— Но это единственные ложки меда в бочке дегтя. В кабинет постоянно заходят врачи, больные для консультации, время приема растягивается. Люди в очередях звереют. Я была свидетельницей, как мужчина с талоном схватил за ворот другого мужчину и буквально вытащил из дверей, сказав, что сейчас его время. А пострадавший шел по живой очереди, и с температурой 39,6 отстоял в очереди 2,5 часа. Мне тоже было так плохо, что несколько часов в очереди и вечные поездки туда я вспоминаю как кошмар, в который больше никогда не хочется попадать.

Чтобы сдать кровь из пальца, Наталья пришла в 7.30 утра. Перед ней было 25 человек. Но до 10.30 она так и не смогла попасть в кабинет: постоянно находились те, кто проходил без очереди по каким-либо причинам. В итоге ей пришлось сдавать кровь платно с 11.00 до 12.00, с температурой 39 сидеть в очереди и «молиться, наконец, туда попасть, чтобы это не повторилось завтра сначала».

— В итоге, чтобы сдать анализ крови, я вышла из дома в 6.30, а вернулась домой к часу дня. Все это не способствует скорейшему выздоровлению, — считает Наталья.



Поликлиника № 28. Фото: Анастасия Лукьянова, TUT.BY

Еще одна жительница Новой Боровой Светлана недавно обращалась в Боровляны с острой болью в животе.

— Талоны на следующую неделю к специализированным врачам выдаются только по четвергам. Дозвонишься — возьмешь талон, нет — не попадешь на прием и ждешь неделю. Я зашла к врачу без талона, объяснила ситуацию, а она мне сказала, чтобы я возвращалась с талоном. На следующий день меня увезла скорая в реанимацию, и мне сделали операцию. На больничном мне уже выдавали талон сами врачи, но ты все равно попадаешь к специалисту минимум через час от указанного в талоне времени.

После операции Светлана хотела сдать кровь из пальца в 28-й поликлинике, но медсестры в тот день не было. Она боялась не успеть с анализом к врачу и поехала в Боровляны. Но там ей, как и Наталье, удалось сдать кровь только с третьего раза. С остальными анализами, по словам Светланы, проблем не было, но к терапевту она также попала с третьего раза: время работы доктора заканчивалось, а очередь так и не подходила.

— Там такой дурдом. Вы попробуйте к кому-нибудь записаться. Очереди огромнейшие, осматривают медленно. Мужу с острой зубной болью также сказали взять талон и прийти на следующий день, так как надо было делать снимок, а рентген не работал. Муж с температурой уже говорит, что нет сил туда ехать, лучше отгул на работе взять и отлежаться. И терапевта нашего жаль, ведь людей очень много, а она на все Копище одна. Мы пытаемся достучаться, что это все ненормально. Но, наверное, государство решило, что это нормально, — говорит Светлана.

Поликлиники: готовы взять жильцов, когда будет финансирование

По словам жильцов, с 2014 года поликлиника № 28, находящаяся на соседней улице Гинтовта, отказалась обслуживать жителей деревни Копище. Объяснили это тем, что территориально деревня относится к Минскому району и финансирование выделяется на Боровляны. Часть жильцов прикрепилась к 8-й поликлинике, которая тоже рядом.

Первых новоселов близлежащие поликлиники еще соглашалась взять к себе, позже наплыву посетителей там уже были не рады. Людям пришлось искать обходные пути: прикрепляться к другим поликлиникам, где проживали их родственники, или ходить в поликлинику рядом с работой.

Сейчас политика изменилась. 28-я поликлиника позволяет сдать жильцам Копища некоторые анализы — общий анализ крови, флюорографию, ЭКГ. От Боровлян в 28-ю выделен терапевт, но с января он на курсах, которые продлятся полгода. А к профильным врачам и на более сложные анализы уже нужно ехать в боровлянскую поликлинику.

— Городские поликлиники не против нас взять, но когда будет финансирование. Под это они даже смогут нанять персонал, как нам объяснил главврач, — говорят жильцы.

Сама главврач 28-й поликлиники Наталья Бедрицкая от комментариев TUT.BY отказалась, сославшись на то, что обращаться надо в Комитет по здравоохранению Миноблисполкома, который занимается вопросами жителей Минского района.

При этом 28-я поликлиника недавно позволила обслуживаться платно. Туда же за деньги могут встать на учет беременные.



Вид на Копище от 28-й поликлиники. Фото: Анастасия Лукьянова, TUT.BY

Застройщик: «Жители должны получать медицинское обслуживание рядом с домом, в уютной, хорошо оснащенной амбулатории»

Директор группы компаний «А-100 Девелопмент» Светлана Шевлик пояснила TUT.BY, что Новая Боровая задумывалась как самодостаточный и комфортный квартал, где есть все необходимое. Первый садик сдадут в конце этого года, второй — в начале следующего года, а еще через год откроется школа. Утвержденный генплан застройки предполагает возведение поликлиники к 2024 году, когда количество жителей в районе достигнет определенного уровня.

— Мы не хотели ждать так долго, и новоборовчанам нужно было обеспечить медобслуживание. Поэтому мы решили открыть филиал поликлиники в тех помещениях, которые принадлежат «А-100 Девелопмент» и которые предполагалось сдавать в аренду на коммерческой основе. Наши архитекторы разработали дизайн-проект помещений амбулатории.



Интерьер планируемой амбулатории. Фото предоставлено компанией «А-100 Девелопмент»

Для размещения медцентра на первом этаже жилого дома необходимо разрешение товарищества собственников, объясняет Светлана Шевлик. Но товарищество категорически отказалось.

— Сейчас мы как застройщик Новой Боровой пытаемся урегулировать все возникшие вопросы с системой здравоохранения, чтобы в амбулатории был представлен как можно более широкий спектр узких специалистов. Решение должно быть таким, чтобы ничьи права не были ущемлены. Именно поэтому работы в амбулатории поставлены на паузу. Как только все опасения будут сняты, приступим к выполнению строительно-монтажных работ. Все, что нужно с нашей стороны, мы сделаем.

Товарищество мотивировало свое несогласие тем, что амбулатория лишь усложнит всем жизнь: туда переведут всех остальных жителей Копища, хотя принимать будет только терапевт. По другим вопросам придется ездить в Боровляны, где поликлиника уже перегружена. При этом сейчас решен вопрос хотя бы с детьми: им разрешили обслуживаться в городской поликлинике № 11, которая также находится недалеко. И врач при необходимости приходит на дом. А с открытием амбулатории в Новой Боровой детей тоже переведут туда.

— Им надо будет ездить в Боровляны регулярно, а без машины это не ближний свет. Каждый год справки в школу, больничные, анализы… При этом еще по дороге дети могут нахватать вирусов от других пассажиров, — обращает внимание жилец Новой Боровой Геннадий.

Замглавврача МЦРБ в Боровлянах Ирина Лобах подтвердила, что на Копище выделен один участковый терапевт, кабинет которого находится в поликлинике № 28. На данный момент врач действительно на курсах повышения квалификации, поэтому записаться на прием можно к любому из четырех врачей в Боровлянах.

— Талоны к терапевтам выдаются по предварительной записи, а также день в день. Выделяются и дополнительные талоны. По экстренным визитам даже талон брать не надо: такой пациент может обратиться и к заведующей. Организован прием у помощника врача, фельдшера в доврачебном кабинете. В 28-й поликлинике сейчас находится наша медсестра, она может дать направление на анализы, и их можно пройти там же, — рассказала Ирина Лобах.

Как выдаются талоны к другим узким специалистам, замглавврача не в курсе, так как не курирует эту сферу. Но она подтвердила, что больничные выписываются централизованно только в Боровлянах. Так как это документ строгой отчетности, в 28-й поликлинике закрыть больничный у терапевта нельзя.

Единственным выходом из сложившейся ситуации в Боровлянах видят открытие амбулатории в Новой Боровой, которую планирует застройщик.

— В Минском районе у нас работает 23 амбулатории, и вопросов нет. Там можно сделать забор крови на биохимический анализ и сдать другие более сложные анализы. Раз в месяц в амбулатории организовываются выезды узких специалистов. Так как планировалась большая амбулатория на много человек, там предусмотрено размещение гинеколога, стоматолога, фельдшера, кабинет по диспансеризации, для прививания. Там же можно будет открыть и закрыть больничный. Для детского отделения планировался отдельный вход, кабинеты физиопроцедур, будут вести прием педиатры. Эта амбулатория закроет первичные нужды здравоохранения, — рассказала Ирина Лобах.

Специалист подтвердила, что для более расширенного осмотра и к узким специалистам придется ехать в Боровляны.

— Район есть район, есть свои прелести и недостатки. Конечно, в городе все компактно расположено. В районе есть нюанс в виде необходимости ехать час на общественном транспорте. От этого сложно уйти, потому что населенные пункты разрозненны, а в каждом месте поликлинику не построишь, — посочувствовала жителям Ирина Лобах.

Жильцы квартала писали в Минздрав, но им ответили, что деревня закреплена за районом и их поликлиника находится в Боровлянах.



Фото предоставлено жильцами Новой Боровой

— Но наша «деревня» уже далеко не деревня, здесь живет много людей. Ездить в Боровляны — это сущее мучение для всех. Вошли бы в наше положение и перенаправили финансирование на поликлинику рядом, — жалуются жильцы.