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Гендиректор и начальник отдела гомельского предприятия получили 12,5 и 8,5 года за взятки

20.02.2017 12:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Генеральный директор и начальник отдела маркетинга РСУП «Гомельгосплемпредприятия» обвинялись в злоупотреблении служебными полномочиями и взяточничестве. Суд Центрального района 20 февраля вынес приговор в отношении бывших руководителей, сообщили в пресс-службе областного суда.

Бывшему гендиректору предприятия назначено наказание в виде 12,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества и лишением права на пять лет занимать руководящие должности. Начальника сектора маркетинга и правовой работы суд также признал виновным. Мужчине назначено аналогичное наказание с разницей лишь в сроке лишения свободы — 8,5 года.

Кроме того, суд постановил взыскать с бывшего директора 40,8 тыс. рублей в доход государства и в счет возмещения ущерба РСУП «Гомельгосплемпредприятие» — 4,2 тыс. рублей. С бывшего начальника отдела маркетинга — 620 рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Генеральный директор «Гомельгосплемпредприятия» с февраля 2012-го по ноябрь 2015 года лично и при пособничестве начальника сектора маркетинга и правовой работы получал взятки за заключение договоров на изготовление и поставку предприятию различных товарно-материальных ценностей, а также погашение в кратчайшие сроки кредиторской задолженности за поставленные товары. Размер «вознаграждения» составлял от 5 до 12%, в зависимости от стоимости товара. Общая сумма полученных взяток составила более 40 тыс. рублей.

Кроме того, директор предприятия систематически использовал служебную машину в личных целях, вносил ложные сведения в документы о командировках и получал денежную компенсацию. А попав на служебной Kia Sportage в ДТП, отремонтировал авто за счет предприятия.

 
 
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Суд Центрального района 20 февраля вынес приговор в отношении бывших руководителей.

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