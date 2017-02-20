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Погода в Витебске на неделю: осадки, ветрено, но тепло
20.02.2017 12:18 — Новости Общества | Tut.by
На этой неделе ожидается неустойчивая ветреная погода с осадками. Температура будет соответствовать мартовским значениям,
Во вторник, 21 февраля, в Витебске ночью будет идти сильный дождь, но днем он уже будет небольшим. Ветер с порывами до 13 метров в секунду. Днем +4…+6 °C.
В среду, 22 февраля, сплошная облачность. Сильный снег, метель. В ночные часы — до +2 °C, в дневные — −1…−3 °C.
В четверг, 23 февраля, облачно, ветрено. Температура воздуха днем составит +1…+3 °C. Сильный мокрый снег.
В пятницу, 24 февраля, с утра — снег, днем и вечером — небольшой дождь. Значительно потеплеет: воздух днем прогреется до +6…+8 °C.
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На этой неделе ожидается неустойчивая ветреная погода с осадками. Температура будет соответствовать мартовским значениям.
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