Зима уже сдает свои позиции, однако для некоторых бобруйчан лыжный сезон сейчас в самом разгаре. Они облюбовали кромку поля недалеко от деревни Ясный Лес, где снег лежит до глубокой весны. И — оборудовали полноценную трассу для конькового и классического бега общей протяженностью 2,5 км.





В выходные здесь довольно многолюдно, несмотря на то, что до города — порядка 10 км. Любители лыжного спорта приезжают на машинах и говорят: место действительно прекрасное как для начинающих, так и для опытных спортсменов.

— Трасса ровная, скорость можно развить хорошую, и лыжи при этом не поломаешь, — рассказывает бобруйчанин Владимир Хальченя, который увлекается коньковым бегом уже три десятка лет.





О лыжной трассе за старым сельским кладбищем возле Ясного Леса по автодороге Бобруйск — Могилев он узнал случайно — ехал как-то на дачу и увидел на поле спортсменов. В следующий раз поехал уже специально, погонять на лыжах. Заодно познакомился и с Александром Мальчаускасом, которого считают инициатором создания трассы.

— Благодаря его энтузиазму люди приезжают сюда и могут до поздней весны кататься на лыжах, — рассказывает Александр Старченко, который открыл для себя загородную трассу только в этом сезоне. По его словам, в городе таких условий для любителей лыж попросту нет.

— Жаль, что власти не уделяют этому должного внимания.

— А где в Бобруйске, на ваш взгляд, можно было бы создать добротную лыжную трассу?

— Ну, первое, что приходит на ум, так это ледовый дворец, возле которого много свободного места. Можно было бы завезти снег, разровнять, утрамбовать. Сейчас с улиц города его постоянно убирают и вывозят на свалку. Для нижнего слоя он бы прекрасно подошел, а сверху посыпать чистым снегом — и трасса готова. Только заниматься этим никто не хочет.





В Бобруйске есть всего три места, где в снежные зимы по инициативе городского управления образования, спорта и туризма прокладываются лыжные трассы. Одна из них обустраивается в парке культуры и отдыха, другая — в районе санатория им. Ленина, третья — возле ледового дворца. Но все они рассчитаны на начинающих спортсменов и не предназначены для тренировок опытных лыжников. Еще одна трасса находится в лесопосадке возле санатория «Шинник» — ее в свое время также оборудовали Александр Мальчаускас с единомышленниками. И до сих пор приводят в порядок каждую зиму на общественных началах.





— Правда, лыжников оттуда постепенно вытесняют любители скандинавской ходьбы, даже грозятся солью трассу посыпать, чтобы мы им не мешали, — улыбается 67-летний Николай Тимошенко, в прошлом — учитель физкультуры. — Зимой туда машины часто заезжают, портят всю трассу, могут приехать люди, чтобы выбить и почистить ковры.

Кроме всего прочего, возле санатория «Шинник» даже в будни многолюдно: сами лыжники, «скандинавы», отдыхающие, которые вышли на прогулку. В итоге трасса настолько утрамбовывается, что превращается в настоящий каток. Поэтому для истинных лыжных фанатов из Бобруйска 2,5 км кромки поля в снежную зиму — настоящая отдушина.





Николай Тимошенко помнит, как создавалась трасса возле «Шинника» — энтузиасты с осени расчищали тропинки от сучьев и валежника, потом арендовали технику, чтобы разровнять и утрамбовать снег. То же самое было и на поле возле Ясного Леса несколько лет подряд. Год назад, по его словам, Александр Мальчаускас купил мотоблок, друзья из России привезли ему гусеницы от снегохода, которые были прилажены к колесам. В результате получился трамбовщик снега, с помощью которого можно обустроить трассу довольно быстро. Правда, при условии, что поле не перепахано. С колдобинами поклонники лыжного спорта борются с помощью лопат, потому в начале сезона вооружаются ими вместо лыжных палок и разравнивают трассу — где-то подсыплют снега в ямку, где-то, наоборот, снимут лишние сантиметры.

— Когда Саша задумал собрать свой агрегат, над ним подшучивали, — вспоминает Николай Тимошенко. — Никто не верил, что из этой затеи что-то выйдет. Но все получилось, и спасибо ему огромное за то, что он всем этим занимается.









Пока мы беседуем, появляется Александр Мальчаускас в окружении детворы — его 9-летний сын Ратмир пригласил на лыжную трассу своих друзей. Для них предусмотрены специально сконструированные сани, которые крепятся к мотоблоку. В итоге полезное совмещается с приятным: папа утрамбовывает трассу и одновременно катает мальчишек с девчонками, которые визжат от восторга. Потом в ход идут снежки, кто-то из малышей пытается самостоятельно встать на лыжи, падает и хохочет пуще прежнего.

































Александр признаётся, что место под лыжню возле Ясного Леса приметил давно.

— Почему-то снег здесь лежит дольше всего, вот такая роза ветров, — рассказывает инициатор создания загородной трассы. — Поэтому мы тут за ним ухаживаем — трамбуем, гладим. И — катаемся.

Фанаты лыжного спорта гоняют «коньком» возле Ясного Леса уже не первую зиму, но только в прошлом году трасса была впервые укатана с помощью мотоблока. Постепенно к группе энтузиастов стали присоединяться совершенно незнакомые лыжники различных возрастных категорий.





— Люди едут мимо, видят трассу, а потом сюда возвращаются покататься. Причем это могут быть как молодые парни и девушки, так и ветераны спорта. Часто приезжают целыми семьями, с детьми, — рассказывает Александр Мальчаускас.

— А вот лично вам зачем все это нужно?

— Вы знаете, у взрослых людей не такой уж большой выбор развлечений. Если ты не сидишь дома в обнимку с «зеленым змием», то рано или поздно энергия во что-то выльется — в рыбалку, в туризм. У нас вот в лыжный спорт. И спасибо хозяину поля, который нас здесь терпит и разрешает зимой кататься.

По словам Александра, благодаря уникальности места лыжный сезон бобруйчане закрывают тогда, когда на городских газонах уже зеленеет трава. Рядом останавливаются лыжники и подтверждают: да, в прошлом году последний раз катались 1 апреля.

— Кругом уже все цветет, а здесь снег лежит. Выходишь из дома с лыжами, а бабки на лавочке пальцем у виска крутят, — смеются мужчины. — Однажды здесь катались весной, а знакомый мимо на велосипеде проезжал. Сделали фотографию — в лыжах и на велосипеде.





В этом году бобруйчане рассчитывают, что снег на загородной трассе, ставший уже рыхлым и липким, продержится если и не до апреля, то уж точно до 8 марта. Встречать Международный женский день на лыжне для многих из них уже стало доброй традицией.



